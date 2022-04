Haaland-advarsel før mulig overgang: – I noen måneder vil han ha hodepine

MANCHESTER (VG) Tidligere Premier League-spillere og eksperter lurer på hvordan Erling Braut Haaland (21) skal passe inn i systemet til Manchester City-manager Pep Guardiola – om han drar dit i sommer.

LITT Å TENKE PÅ: Erling Braut Haaland og Dortmund tapte kampen og serietittelen til Bayern München i helgen. Han må også gjøre et viktig valg for fremtiden.

The Athletic, The Times og Daily Mail har meldt at Haaland vil bli City-spiller til sommeren. BBC skriver at en avtale er «veldig nær».

Haaland har angivelig en klausul i kontrakten med Borussia Dortmund som gjør at han kan gjøre overgang i sommer for 75 millioner euro.

Men hvordan vil det passe Haaland å eventuelt spille under Guardiola?

Det katalanske geniet spiller regelmessig uten ren spiss med City. I Barcelona ble typiske angripere som Thierry Henry og David Villa ofte plassert bredere i banen, og det samme gjorde Citys Gabriel Jesus da han scoret fire mål mot Watford i helgen.

– Ved å bringe inn Haaland, kan fotballen bli verre. Men med tanke på målene som vil komme, bryr fansen seg mest om fotballen eller målene? Det kommer til å bli en avveining for hodene deres, sier tidligere City-forsvarer Nedum Onuoha i podkasten «Why Always us».

FØLGER MED: Nedum Onuoha, tidligere City-spiller.

Onuoha antar Haaland trenger tid for å bli kjent med Guardiolas system. Han mener milliardkjøpet Jack Grealish ennå ikke har lært Guardiolas fotball etter snart en sesong.

– Hvis han kommer inn i systemet og scorer, er det perfekt. Men hvor vanskelig blir det ikke å tilpasse seg, når spillet du kommer fra er i Salzburg og Dortmund? City-systemet er annerledes, mener Onuoha.

Den anerkjente reporteren Graham Hunter (jobbet for Sky Sports, BBC og ESPN) har intervjuet Guardiola og teamet hans flere ganger.

– En ting er klart med Pep, du vet aldri 100 prosent hvordan en spiller eller ansatt vil reagere på å jobbe med ham. For han er ekstremt krevende. Det er ikke for alle å jobbe med Pep, sier Hunter til VG og fortsetter:

– Jeg tror Erling vil vite litt om hvordan det vil bli, og at han er en smart kar som har studert kravene til Pep. Jeg tror det er gode sjanser for at det vil bli en bra match.

Hunter argumenterer med at Haaland får mye ut av lite i Dortmund, og at han vil få flere sjanser og mer plass i City – takket være bevegelsene til spillerne rundt ham.

Men han tror Haaland kan få det tungt til å begynne med.

– Haaland har en del læring foran seg og må tilpasse seg. I noen måneder vil han ha hodepine, men han slår meg som en intelligent spiller, så det bør passe. En av Haalands fordeler, er at han er veldig god til å ta raske valg – før ballen kommer til ham. Pep elsker det, sier Hunter.

Sam Wallace, reporter for Telegraph med 400.000 følgere på Twitter, spår også at Haaland eventuelt vil måtte tilpasse seg - men er klar optimist.

– Jeg tror det vil bli veldig bra. Det er et så sterkt lag og Erling er en så god spiller. Han kommer ikke inn i et lag som er i utvikling, men til et komplett lag som har vunnet det meste og han vil få utrolig gode spillere rundt seg, sier Wallace til VG.

Tidligere Liverpool-spiller Graeme Souness mener City burde hentet Harry Kane fremfor Grealish sist sommer, men analyserer at Haaland vil passe fint denne sommeren.

«Jeg vet at det ikke fungerte for Pep Guardiola med Zlatan Ibrahimovic i Barcelona, men Haaland er et annet dyr. Han er en herlig midtspiss i gammel stil og har litt av hvert i spillet. Han ønsker å løpe uten ballen, som er en drøm for de bak ham», skriver Souness i The Sunday Times.

