Berg skadet mot Godset: - Noe som knakk i kneet

DRAMMEN (VG) (SIF-Bodø/Glimt 1–1) Bodø/Glimt opplevde et lite mareritt borte mot Strømsgodset: Først ble lagkaptein Patrick Berg (23) kneskadet. Deretter avga gultrøyene to poeng i gullkampen mot Molde.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Publisert For mindre enn 1 time siden

Det skjer bare tre dager før den regjerende seriemesteren fra Nord-Norge møter Molde til en form for seriefinale på Aker Stadion. Der kan Glimt bli nødt til å klare seg uten Patrick Berg som måtte forlate banen etter bare 25 minutter.

Trener Kjetil Knutsen forteller at flere spillere var usikre før kampen på grunn av sykdom, blant dem Berg. Om skaden til midtbanejuvelen sier han at omfanget er uavklart.

– Det var noe som «knakk» litt inne i kneet. Han kunne ikke fortsette. Han må ta bilde og så får vi sjekke ut hva det er, sier Knutsen til VG.

Berg kom gående rolig med en skinne rundt kneet etter kampen. Han var ikke tilgjengelig for intervju, men opplyste til VG at «det går fint» på vei ut Marienlyst.

Tok ledelsen

Det startet bra med en verdensklassescoring av Ola Solbakken (23), men i andre omgang utlignet Kreshnik Krasniqi (20) for Strømsgodset – via foten til Glimt-stopper Brede Moe (29).

Amahl Pellegrino misbrukte tilsynelatende en gigantisk sjanse på stillingen 1–0 til Glimt, men forteller etter kampen at det var en strålende takling fra Godset-stopper Ari Leifsson som hindret scoring.

– Det er surt å ikke sitte igjen med tre poeng. Vi klarer ikke helt å drepe matchen. Vi sprudler ikke, men vi har nok av sjanser til å score to og tre mål. Det er litt kjipt, sier Pellegrino til VG.

1–1 og uavgjort bidro til at gultrøyenes ledelse på toppen av tabellen krymper fra tre til ett poeng på Molde.

– Når vi leder 1–0 og egentlig har kontroll på kampen, så er det leit å gi det fra seg, sier Glimt-trener Knutsen.

– At de får et mål er ikke så overraskende, for vi dreper ikke kampen som vi kunne i det hele tatt, supplerer Solbakken overfor VG.

JUBLET: Kreshnik Krasniqi banket inn 1–1 for Godset. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Ikke på topp

I fjor ble Bodø/Glimt tidenes mest overlegne seriemester i Norge med 19 poengs margin ned til sølvlaget, som var Molde. Ingen har heller noen gang tatt flere enn de 81 poengene gultrøyene fra Nord-Norge plukket i løpet av 2020.

Glimt slo også en rekke andre rekorder i sesongen hvor de vant 26 av 30 kamper og scoret makeløse 103 mål totalt.

Det sies at det vanskeligste i idrett er å gjenskape slike prestasjoner, men trener Kjetil Knutsens menn har i stor grad lyktes med det. Noe 6–1-seieren over Roma var et nytt eksempel på.

Men mot Strømsgodset kom Glimt aldri opp på sitt sedvanlig høye nivå, hverken intensitets- eller kvalitetsmessig. Bare glimtvis fikk laget vist hva som bor i dem.

Seriefinale for tur

Før reisen til Molde leder Bodø/Glimt nå med bare ett poeng. Etter det nært forestående oppgjøret på Aker Stadion gjenstår seks runder. Søndag satt Molde-trener Erling Moe på tribunen og gliste da Godset utlignet til 1–1.

Han konstaterte at de fikk noe uventet hjelp av drammenserne, og at Glimt kan måtte bli nødt til å klare seg uten viktige Berg om tre dager.

– Jeg forstår at han gliser. Erling har godt humør, sier Knutsen og smiler selv.

Han er allerede klar for storkampen.

