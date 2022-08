Haalands «hat trick-kommentator»: – Måtte legge litt press på ham

Erling Braut Haaland leverte hat trick på bestilling fra Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet. Jærbuen har slått til med tre mål hver gang sørlendingen har kommentert ham i en ny klubb.

TRIPPEL HAALAND: Det meste handlet om Erling Braut Haaland i Manchester lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

2019: Viaplays fotballkommentator kommenterer Salzburg for første gang mot Genk i Champions League. 19-årige Haaland slår til med et fantastisk hat trick.

2020: Eivind Bisgaard Sundet er på plass for å kommentere Borussia Dortmund med Haaland for første gang. Nordmannen kommer på som innbytter. Knalldebut. Tre mål på 20 minutter. Snur kampen til 5–3-seier over Augsburg.

2022: 43-åringen fra Mandal kommenterer Haaland for første gang i Manchester City-drakt. Historien gjentar seg. Fenomenet fra Bryne scorer igjen hat trick med Bisgaard Sundet bak Viaplay-mikrofonen.

Han la ut denne oppdateringen på Twitter før kampen:

– Jeg tenkte at jeg måtte legge litt press på ham. Han hadde ikke scoret hat trick ennå, sier Bisgaard Sundet etter sitt eget Haaland-hat trick.

Erling Braut Haaland fikk Etihad Stadium til å riste av begeistring med tre scoringer på 19 minutter. 1–2 mot Crystal Palace var forvandlet til seier 4–2. Nordmannen fikk stående applaus.

– Det var en mulighet for at det kunne bli noen mål på hjemmebane, så da var det like greit å fyre løs før kampen, sier Eivind Bisgaard Sundet.

Med seks mål på fire kamper ligger han allerede på topp blant måljegerne i England.

– Han har bevist at han kan bli toppscorer i Premier League. Det er bare å holde seg unna skadene, så tenker jeg dette blir suverent, sier Eivind Bisgaard Sundet.

– Selvfølgelig vil han få mange sjanser i dette City-laget. Han er tålmodig. Også i Dortmund hadde han i mange kamper lite ball, men dukket opp når han skulle.

CHAMPIONS LEAGUE-DEBUTEN: Erling Braut Haaland jubler for et av sine tre mål for Salzburg mot Genk for tre år siden.

I Salzburg endte Haaland opp med 29 mål på 27 kamper (snitt 1,07). I Borussia Dortmund 86 på 89 (0,97). I Manchester City har han scoret seks på fire kamper i Premier League (1,50). Eivind Bisgaard Sundet er ikke fremmed for at nordmannen kan klare å holde målsnittet på over én i Manchester City.

– Jeg utelukker det ikke. Han spiller på et mye bedre lag nå og kanskje kan han komme på et enda høyere målsnitt, sier han.

– Han har blitt flinkere til å prege alle kamper. I begynnelsen kunne ha kamper han var skrudd av. Han virker mentalt bedre forberedt til hver kamp. Jeg synes han er blitt bedre på alle ting han var god på før. Han virker raskere, bedre til å kombinere med medspillere og så videre og videre, fortsetter han.

Bisgaard Sundet tror også at Erling Braut Haaland denne sesongen i City-sammenheng kan få en fordel av at Norge ikke spiller VM i Qatar i november og desember.

– Han får den lange juleferien som mange av de andre toppspillerne i verden ikke har, poengterer han.

Men i juni 2024 kan Haaland komme til å mesterskapsdebutere for Norge under EM i Tyskland. Eivind Bisgaard Sundet er ikke fremmed for å kommentere den kampen også.

– Hadde vært greit med VM eller EM-sluttspill neste gang, skriver han i en Twitter-melding.