Brann slo tilbake og fikk 1–1 i toppkampen mot Vålerenga: – Viktig

INTILITY ARENA (VG) (Vålerenga-Brann 1–1) De regjerende ligamesterne fra Bergen lå under - men kom tilbake og klarte 1–1 i toppoppgjøret. Rakel Engesvik (23) utlignet etter at Janni Thomsen (22) hadde gitt Vålerenga ledelsen.

fullskjerm neste 1–0! Kvinnene bak 1–0-målet til Vålerenga jubler: Målscorer Janni Bøgild Thomsen (t.h.) og Malin Skulstad Sunde (t.v.). 1 av 4 Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Uavgjort på bortebane mot Vålerenga er viktig, sier målscorer Engesvik til VG.

– En veldig god prestasjon av Rakel, fastslår lagvenninnen Elisabeth Terland, som synes at Brann ble snytt for et straffespark tidligere i kampen da et skudd traff en Vålerenga-spiller i armen.

– Sånn som kampen utviklet seg, er vi litt skuffet, men 1–1 mot gullfavoritten Brann er jo bra, sier Vålerenga-keeper Guro Pettersen.

Begge lag sto med full pott foran denne kampen. Begge har også bøttet inn med mål, men Vålerenga ledet tabellen takket være bare ett baklengsmål på de syv første seriekampene. Oslo-klubben hadde ikke sluppet inn et eneste mål på Intility Arena tidligere denne sesongen.

– Det er litt surt at vi gir fra oss ledelsen, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød.

– Jevn og tett toppkamp, oppsummerer Brann-trener Alexander Straus og fastslår at det er to gode lag som møttes på Intility.

Og vertene gikk i ledelsen 1–0 tidlig takket være to forsvarsspillere. Malin Skulstad Sunde spilte vakkert igjennom til Janni Thomsen, som brukte farten og skjøt i mål fra ganske vanskelig vinkel på høyresiden. Det er hennes sjette ligascoring i 2022, men det var nok et skudd som Brann-keeper Aurora Mikalsen tar flere dager i uken.

Ville ha straffe

Brann ville ha straffe midtveis i 1. omgang, men fikk avslag fra dommer Karoline Marie Jensen. Ballen ble sparket opp i armen på Ingibjörg Sigurdardottir. Hva som var riktig? Vel, rekk opp hånden de som skjønner handsreglene i fotball!

– Vi må legge høyere press på Brann i 2. omgang, sier Vålerengas Stine Ballisager Pedersen i pauseintervjuet.

Men det kunne i stedet ha blitt utligning for bergenserne da Vålerenga-keeper Guro Pettersen hadde Zalo på hanskene da hun skulle ut og ta et innlegg. Til alt hell for Oslo-klubben klarte ikke Brann å utnytte missen.

Bakrom

Men etter 75 minutter var det klart for 1–1. Rakel Engesvik fikk en lang ball i bakrom fra Lise Fjeldstad Naalsund - og Engesvik utnyttet muligheten perfekt alene med Guro Pettersen. Det er Engesviks tredje scoring for sesongen.

– Det var en fin bakromsball, og jeg var heldig med touchen, sier Engesvik.

Det ga Brann ny energi foran 1201 tilskuere på Intility, og Lise Fjeldstad Naalsund burde ha utnyttet muligheten bedre da hun fikk stå aldeles upresset og skyte fra 17 meters hold.

Brann fikk sitt siste tap i cupfinalen 2021 mot nettopp Vålerenga.

Før matchen kom Vålerenga med et lite stikk mot Brann og Bergen med en promovideo på sosiale medier.

Brann måtte spille uten Signe Gaupset som spiller J17-EM med Norge.

Dagens resultater:

Avaldsnes-Stabæk 0–1, Kolbotn-Arna-Bjørnar 2–0, Røa-Lyn 0–2, Vålerenga-Brann 1–1.