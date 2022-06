Superstjernen mistet VM - irettesatte media

Etter å ha løpt seg ut av VM om tre uker, benyttet Sha’Carri Richardson (22) - en av verdens best betalte og mest populære friidrettsutøvere i sosiale medier - anledningen til å stramme opp pressen.

HELT UTE: Sha’Carri Richardson (22) ble slått ut av USAs VM-kvalifisering på 100 meter og 200 meter (bildet) på den kommende VM-stadion i Eugene.

– Når dere foretar intervjuer burde dere respektere utøverne i større grad, svarte sprinteren - blant annet - da hun av en journalist ble bedt om å «oppsummere» helgen i sin helhet.

Ifølge Washington Post ble «svaret» en enetale, eller en slags kunngjøring fra Sha’Carri Richardsons side søndag ettermiddag lokal tid. Det varte i 36 sekunder. Det var det. Hun tillot ikke pressefolkene ytterligere spørsmål og forlot intervjusonen i den kommende VM-arenaen i Eugene.

Sha’Carri Richardson, som satte juniorverdensrekord med 10,75 som 19-åring, har over en halv million følgere på Twitter og 2,2 millioner på bildedelingstjenesten Instagram. Ifølge Aftonbladet er fanskaren en av friidrettsverdens største, og hun er en av de best betalte friidrettsutøverne i verden. Aftonbladet skriver at hennes utstyrsavtale med Nike er verd rundt 10 millioner kroner per år.

Sha’Carri Richardson kvalifiserte seg for 100 meter i OL i fjor - med glans - men mistet sommerlekene i Tokyo etter å ha testet positivt for marihuana.

Denne sesongen kan hun vise til tiden 10,85, satt i New York City for to uker siden. Det er sesongens syvende beste i verden (best: Shelly-Ann Fraser-Pryce: 10,67). Sist torsdag røk hun imidlertid ut av favorittøvelsen i det amerikanske mesterskapet - som er uttak til VM 15.-24. juli - i innledende heat.

Tiden hennes? 11,31 sekunder, den niende svakeste av 31 startende. De tre beste i hver øvelse i det amerikanske mesterskapet er kvalifisert for VM.

Etter den nedturen i Hayward Field i Oregon «jogget» hun gjennom intervjusonen og ignorerte spørsmål fra pressen.

Søndag røk muligheten hennes for revansj. Tiden hennes på 200 meter, 22,47 sekunder, var bare den tiende beste av 16 startende. Abby Steiner (22) vant senere finalen på 21,77 sekunder, den raskeste tiden i verden i år.

Definitivt ute av VM-kabalen, stoppet Sha’Carri Richardson foran mediakolonien. Men altså ikke for å la seg intervjue, snarere for å irettesette eller stramme den opp.

Foruten respekt-kravet, innledet hun reprimanden med «Nei», hun ville ikke oppsummere - men journalistene kunne for all del gjøre hva de ville med «intervjuet».

– Jeg vil uttale meg på vegne av ikke bare meg selv, men på vegne av alle utøverne. Dere må forstå dem, enten de har vunnet, tapt, uansett hva saken er - utøvere fortjener mye større respekt enn at dere alle kommer og slenger kameraer i ansiktene på dem, sa Sha’Carri Richardson.

Før hun fortsatte:

– Prøv å forstå hva en utøver bedriver og still spørsmål deretter. Så kan dere være mer forståelsesfulle på bakgrunn av det faktum at de fortsatt er menneskelige, ikke bare tenke på at dere bare skal ha noe å sette inn i en artikkel for å tjene en dollar. Takk skal dere ha, avsluttet hun.

Sha’Carri Richardson kunngjorde deretter at hun vil etablere sin egen mediaplattform: