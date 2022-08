Russerne om norsk dopingtrøbbel: – Det kan ikke gjøres unntak for Norge

Russiske medier mesker seg i Norges antidopingkrise – som i verste fall betyr nei til internasjonale idrettskonkurranser på norsk jord og nei til norske deltagere i OL/Paralympics.

KRISE: Idrettspresident Berit Kjøll (t.h.) har skrevet brev til kulturminister Anette Trettebergstuen (t.v.) om krisen i det norske antidopingarbeidet.

– Nordmennene anser seg selv som en elite som kan tillate seg alt. Jeg vil applaudere hvis dette skjer, sier den gamle skiskytterkongen Aleksandr Tikhonov til nyhetsbyrået Tass.

Flere fremtredende russiske idrettsledere fremholder at det vil være blodig urettferdig om Norge ikke straffes på samme måte som andre nasjoner – les Russland.

Det var NRK som torsdag kunne avsløre at Norge er i dopingtrøbbel. Kort fortalt er situasjonen slik:

En lovtolkning gjør at utøvere mellom 15 og 18 år ikke kan dopingtestes uten foreldrenes samtykke.

Det har ført til at ingen under myndighetsalder har blitt testet uanmeldt de siste to årene og at Antidoping Norge derfor ikke oppfyller antidopingkoden.

Nå har idrettspresident Berit Kjøll og Thorhild Widvey, styreleder i Antidoping Norge, sendt brev til ministerne Anette Trettebergstuen og Kjersti Toppe der de hevder at Norges avvik fra den internasjonale antidopingkoden kan få store konsekvenser i temmelig nær fremtid, kanskje allerede fra kommende årsskifte.

I verste fall kan Norge miste retten til å delta i OL, Paralympics, eller andre mesterskap, eller tap av retten til selv å arrangere konkurranser. Men det kan også være mindre alvorlige straffer.

NRK-saken har fått voldsom oppmerksomhet i Russland, som har vært utestengt fra flere olympiske leker som følge av den organiserte dopingen som ble avslørt frem mot og under Sotsji-OL i 2014.

SINT: Aleksandr Tikhonov mener nordmenn anser seg som «en elite som kan tillate seg alt».

– Reglene skal være like for alle

– Vi får se hva som skjer videre. Hvis nordmennene får beskjed om at «dere kan gjøre hva som helst» og rett og slett lukker øynene for det som skjer, så er dette feil, sier den tidligere langrennsstjernen Aleksandr Legkov.

KRITISK: Tidligere langrennsstjerne Aleksandr Legkov.

– Reglene skal være like for alle. Hvordan har det seg at denne loven har vært gjeldende i Norge i to år allerede? Vi trodde at lovene var de samme reglene overalt, sier Legkov til Match TV, gjengitt av championat.ru.

Flere politikere fra Vladimir Putins parti Forente Russland har uttalt seg:

– Norges antidopingarbeide er en gåte. Alle gjetter at det er noe galt med astma og medisinske unntak fra reglene. I dette tilfellet ser det ikke ut til å være noen tvil – ungdommer fra 15 til 18 år blir ikke testet – det er loven de har, sier Svetlana Zjurova, nå fremtredende politiker, tidligere OL-mester på skøyter.

– Må bli sanksjoner

Til Tass uttaler hun at «hvis WADA er konsekvent og virkelig ønsker å bekjempe doping, og dette blir bekreftet, så må det bli sanksjoner».

– Jeg kjenner godt reglene. Hos oss er det ikke noe problem, heller ikke i USA. Dette må WADA se på, sier kunstløpslegenden – nå politikeren – Irina Rodnina til Match TV.

En kjent idrettspolitiker, Dmitrij Svisjtsjov fra det ultranasjonalistiske partiet LDPR, sier til Match TV:

– Russland kan gi råd til Norge om å endre sin lovgivning på en slik måte at man unngår sanksjoner fra WADA.

– Kan WADA virkelig sanksjonere nordmennene – inkludert utestenge dem fra OL? blir han spurt av den russiske TV-kanalen.

– Ikke bare kan, de må gjøre det hvis Norge ikke gjør endringer i lovverket, svarer den fremtredende politikeren.

– Kan ikke gjøres unntak for Norge

– Alle land har akseptert spillereglene, og det kan ikke gjøres unntak for Norge. Hvis WADA ikke gjør dette, vil hele prinsippet for verdens antidopingsystem bli brutt.

Både den tidligere IOC-toppen Vitalij Smirnov og stuplegenden Jelena Vajtsekhovskaja uttaler at «langrennssporten kommer til å dø hvis hverken Russland eller Norge er med».

GENERALSEKRETÆR: Nils Einar Aas i Norges Idrettsforbund.

– God dialog

Generalsekretær Nils Einar Aas i Norges Idrettsforbund vil ikke kommentere russernes uttalelser, men har tro på en løsning på problemet:

– Dersom en utøver ikke samtykker til å la seg dopingteste, vil dette være et regelbrudd. Vi har behov for en lovhjemmel som gir mindreårige samtykkekompetanse til å la seg dopingteste, slik at det ikke må innhentes samtykke fra foreldrene.

– Det er en god dialog med departementet om lovregulering av antidopingarbeidet i Norge, og i den dialogen er også testing av mindreårige et viktig tema. Vi oppfatter at Kultur og likestillingsdepartementet er innforstått med at antidopingarbeidet i Norge må være i samsvar med WADAs krav, så NIF har tillit til at myndighetene vil løse denne utfordringen.

