Den svenske stopperkrisen forverret før Haaland-møtet: – Han var et femtevalg

BEOGRAD/OSLO (VG) (Slovenia – Sverige 0–2) Sveriges nye midtstopper Carl Starfelt (27) måtte av med skade torsdag kveld – og det bare utvider tomrommet Sverige akkurat nå har på midtstopperplass før møtet med Norge.

SVENSK SMERTE: Carl Starfelt tas hånd om etter å ha fått en smell rett før pause i Sveriges Nations League-kamp mot Slovenia.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Fra før er det kjent at Manchester Uniteds Victor Nilsson Lindelöf heller ikke er med, og den svenske lagkapteinens skadetrøbbel betyr faktisk at hele kvartetten av det som har vært landslagssjef Janne Anderssons foretrukne midtstoppere er borte:

Pontus Jansson fra Premier League-klubben Brentford takket nei til videre landslagsspill etter EM i fjor sommer. Marcus Danielson – Lindelöfs makker under samme EM – meddelte i mai at hans landslagskarriere er over. Og Rangers-stopper Filip Helander er skadet.

Ikke nok med det: Erstatter Carl Starfelt (Celtic) måtte av med skade i 2–0-seieren borte mot Slovenia torsdag kveld, noe som tyder på at Andersson parrer MLS-klare Joakim Nilsson med AIK-stopperen Aleksander Milosevic når Erling Braut Haaland inntar Friends Arena i Stockholm søndag kveld.

– Lindelöf var nummer én, Danielson nummer to, Jansson sluttet da han var fjerdevalg og Helander hadde gått foran. Det var disse som var Jannes midtstoppere. Joakim Nilsson fikk sjansen da skader og annet stoppet konkurrentene. Han var et femtevalg, nå er han nummer én, rangerer TV 4s mangeårige landslagsreporter Olof Lundh overfor VG.

IKKE MED: Victor Nilsson Lindelöf tar et godt tak rundt sin tidligere stoppermakker Marcus Danielson. Ingen av dem er med mot Norge søndag.

Lillebroren til tidligere Odd-midstopper Pelle Nilsson er altså inne, men landslagssjef Anderssons klare prioriteringer på stopperplass har ført til at andre er ute for godt.

De Malmö-fødte 23-åringene Anel Ahmedhodzic (Bordeaux) og Dennis Hadzikadunic (Rostov-eid Malmö-spiller) er eksempler på to opprinnelig svenske midtstoppere som i stedet valgte å spille for Bosnia.

– Et tilbakeslag å miste Ahmedhodzic til Bosnia. Sverige har generelt mangel på forsvarsspillere. Spesielt midtstoppere, men også sidebacker. Det er en slags tid for å prøve ut nå; to spillere er med for å se og lære i Hjalmar Ekdal og Edvin Kurtulus, sier Lundh.

– Sverige har mange spillere å ta av, uansett. Det var en kraftanstrengelse for oss her. Varmt, mot et ekstremt bra lag, mange som tømte seg. Vi må tenke på oss selv, sier Stefan Strandberg til VG etter 1–0-seieren mot Serbia.

HELLER IKKE MED: Pontus Jansson (nummer 18) og Filip Helander (3) prøver å stoppe Cristiano Ronaldo i Nations League-oppgjøret mellom Sverige og Portugal i september 2020.

Erling Braut Haaland scoret den matchens eneste mål og ble byttet ut 67 minutter. Dermed regner Norges landslagssjef Ståle Solbakken at den vordende Manchester CIty-spilleren er startklar i den nordiske bataljen.

– Han har alle forutsetninger for å være klar til søndag, fastslår Solbakken overfor VG. Heller ikke han legger særlig vekt på svenskenes tvungne endringer i forsvaret. Han står trolig overfor noen selv også – før han lander elleveren som skal spille om nye Nations League-poeng i Stockholm.

– Sverige er vonde uansett, tar alltid mye poeng og er et godt fotballag. Det viktigste for oss er å ta en opptelling. Det var fem-seks-syv mann med krampe. Det var enorm varme og enormt væsketap, sier Ståle Solbakken.

PS! Også superspissen Zlatan Ibrahimovic (40) mangler i den svenske troppen som møter Norge.