Finaletap i French Open for Eikeri og Vliegen

PARIS (VG) (Eikeri/Vliegen - Shibahara/Koolhof 6–7, 2–6) Ulrikke Eikeri (29) og Joran Vliegen (28)sto på sensasjonelt vis i finalen i French Open i mixed double. Der sa eventyret stopp.

DUO: Ulrikke Eikeri og Johan Vliegen måtte gi tapt i French Open-finalen.

Tilfeldighetene førte Ulrikke Eikeri og Joran Vliegen sammen. Torsdag sto den norsk/belgiske-duoen på usannsynlig vis i en French Open-finale i mixed double.

Der fikk Eikeri og partneren det tøft, men andreplassen i storturneringen er uansett en bragd for historiebøkene i norsk tennis. Kampen ble avgjort over to sett, og Ena Shibahara og Wesley Koolhof strakk overlykkelig armene i været da siste poeng var sikret.

Høyere rangerte og andreseedede Shibahara og Koolhof var store favoritter før grusfinalen, men måtte virkelig kjempe for seier i første sett. Duoene brøt hverandre serve én gang hver og settet måtte avgjørees i tiebreak. Eikeri/Vliegen ledet 4–2, men etter fem strake poeng var det japaneren og nederlenderen som tok første stikk.

I andre sett viste motstanderne hvorfor de var spådd seier i mixed double-finalen. To ganger brøt de Eikeri/Vliegens serve, og sikret på nådeløst finaleseieren med serven i egen hånd.

Det er Shibahara og Koolhofs første Grand Slam-seier.

