Her går de til angrep: Verdensmesteren banket opp

Verdensmester i spyd, Anderson Peters (24), skal ha blitt angrepet under en båttur i hjemlandet Grenada onsdag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det opplyser flere medier, blant annet nettstedet Newsday. Også Grenadas olympiske komité bekrefter angrepet i en pressemelding.

– Grenadas olympiske komité har med tristhet mottatt nyheten om de feige handlingene av fem personer som fysisk gikk til angrep på vårt sportsikon og nasjonalhelt, Anderson Peters.

Spydkasteren tok VM-gull under årets mesterskap i amerikanske Eugene, og forsvarte med det gullet fra VM i Doha i 2019.

En video som sirkulerer på det sosiale mediet Twitter, viser det som skal være Peteres, bli angrepet av fem menn. Verdensmesteren blir slått, lagt i bakken og sparket, mens han selv prøver å kjempe tilbake. Det er ukjent hva som var foranledningen til basketaket, ifølge nettstedet Loop.

Ifølge brukeren som har lastet opp videoen, skal Peters ha blitt kastet i vannet mot slutten av tumultene.

Politiet i Grenada bekrefter overfor Newsday at de etterforsker en hendelse som involverer Peters, og at spydkasteren har mottatt behandling for lettere skader. Det samme bekrefter landets olympiske komité.

– Vi har mottatt innledende informasjon om hendelsen og forstår at vår verdensmester pådro seg ikke-livstruende skader etter angrepet, skriver de i en pressemelding.

24-åringen selv har ikke kommentert hendelsen.

TOK VM-GULL: Anderson Peters gikk til topp i Eugene for kort tid siden.

Spydkasteren skal ha vært hjemme i Grenada etter at han forrige uke deltok i under Samveldelekene. Lekene er et mesterskap som følger mønsteret til OL, hvor nasjoner og stater som anerkjenner den britiske monarken som organisasjonens overhode deltar.

I tillegg til å være dobbelt verdensmester har Peters både sølv og bronse i Samveldelekene, samt gull i det Pan-Amerikanske-mesterskapet i 2019.