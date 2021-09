Satser millioner på Johaug: Skal bli velværedronning

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug (33) vet at skikarrieren nærmer seg slutten og utvider forretningsimperiet sitt.

LANSERING: Therese Johaug i Holmenkollen onsdag formiddag. Her ler hun sammen med Ingvild Flugstad Østberg.

Langrennsdronningen forsøker seg i en ny bransje. 33-åringen kom nærmest rett fra høydesamling i Italia, da hun onsdag formiddag lanserte sin egen velværeserie.

Både Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng var på plass på kick off for Johaug.

Johaug, som fra før har et eget klesmerke, er helt tydelig på at livet med startnummer går mot slutten. Den nye forretningssatsingen er en del av planleggingen av livet etter langrennskarrieren.

– Jeg tenker på fremtiden. Jeg har valgt ski og trening fremfor utdannelse. Jeg har vært heldig som har et potensial i merkevarenavnet mitt. Jeg har en mulighet til å skape en arbeidsplass. Det er helt fantastisk, sier Johaug.

GJEST: Marit Bjørgen var innom lanseringen til Johaug. Senere onsdag skal de holde rulleskikurs sammen.

Det startet da The Feelgood Company tok kontakt med Johaug for et drøyt år siden. Nå er fem produkter klare, blant annet såpe og deodorant.

– Det er et samarbeid, men det er vi som tar investeringen. Selv om Therese er rå på ski, så har hun så mye annet, sier Brand Manager i Scandza-eide Elle Basic, Mari-Ann Hamre til VG.

Johaug og Helene Marie Fossesholm i slag på samling i Italia:

Johaug har dermed brukt coronapandemien godt. Da Norge og verden logget av, startet Johaug med produkttesting og planlegging.

– Under coronapandemien har jeg fått energi av å ha noe ved siden av skisatsingen. Det er veldig moro å bygge en merkevare, å utfordre seg selv litt. Det er også avkobling fra ski og trening, sier Johaug til VG.

33-åringen fra Dalsbygda ble VM-dronning i Falun i 2015. I år gjentok hun suksessen med fire VM-gull i samme mesterskap. Hun har ett OL-gull på stafett fra 2010 Om et halvt år venter OL i Beijing.

GOD STEMNING: Heidi Weng (fra vestre), Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen fikk servert lunsj og smoothie.

Lanseringen fant sted i Holmenkollen, der Johaug tok sitt første VM-gull i 2011. Flere influencere var også i lavvoen noen meter fra hoppbakken. Det er satset millioner på Johaugs produkter.

Firmaet som nå satser på Johaug er en del av Scandza, som eier merkevarer som Peppes Pizza, Sørlandschips og Synnøve Finden.

– Angående lanseringen av «Care by Therese Johaug» så er dette den største satsingen vår i år, men også for neste år. Vi har investert et betydelig beløp i utviklingen av denne serien og kommer til å investere stort videre i form av videreutvikling, sier daglig leder Nina Fredriksen i Elle Basics til VG.

LAGVENNINNE: Therese Johaug og Heidi Weng i lavvoen til skiforeningen i Holmenkollen.

Johaug allerede vist seg som en dame med nese for business. Hun tjente over ti millioner kroner da selskapet som sto for kolleksjonen av sportsklær ble solgt i 2017. Hun reinvesterte i selskapet som gjorde oppkjøpet.

Også en rekke andre skiprofiler som Kari Traa, Bjørn Dæhlie, Lasse Kjus og Vegard Ulvang har hatt suksess med klær i sitt merkenavn.

