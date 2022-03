Klæbo & co. coronasmittet: – Utrolig kjedelig situasjon

Trener Arild Monsen fortviler etter at hele laget hans er smittet av coronaviruset to dager før Drammen-sprinten. Johannes Høsflot Klæbo (25) tror sesongen nå er over.

SEIER MED BISMAK: Johannes Høsflot Klæbo vant lørdagens sprint i Lahti foran Lucas Chanavat (t.v.) og Sindre Bjørnestad Skar.

– Vi må ta det med fatning. Når det først smalt rundt laget, ble alle involvert. Det er en utrolig kjedelig situasjon, sier Monsen til VG.

Det gjelder Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes, som er de fem utøverne på sprintlandslaget.

Også Even Northug, som gikk i Lahti, er positiv, opplyser sprinttrener Arild Monsen. De seks mister dermed rennene i Drammen og Holmenkollen denne uken.

– I min lille verden er dette kjedelig. Men i det store bildet i alt som skjer for tiden, så er dette bare uvesentlig, sier Klæbo, og tenker på krigen i Ukraina.

– Dette er en bagatell når vi ser hva som skjer rundt oss, mener Klæbo.

Verdenscuplederen mener det meste tyder på at sesongen er over egen del. Likevel kan ingen ta fra ham seieren i totalen.

– Det er kjedelig. Foreløpig har jeg ingen symptomer, sier Pål Golberg til VG.

Smitten fører naturlig nok til at forbundet må gjøre store endringer i uttakene til både sprinten i Drammen samt femmila i Holmenkollen, hvor Norge har 12 plasser.

– Jeg har det ganske travelt nå. Vi holder på å sette opp et nytt lag og få oversikt. Det vil både komme folk inn og ut, sier Monsen.

Landslagslegen Øystein Andersen vil fremover følge opp hver enkelt individuelt.

– All sykdom er kjedelig, så er det ekstra kjedelig når det rammer et helt lag, sier Øystein Andersen.

– Hvilke tanker gjør du deg om at det foreløpig kun er sprinterne - og ingen på allroundlandslaget som har testet positivt?

– Godt spørsmål. Jeg tror det er litt tilfeldig, men vi kan ikke utelukke flere tilfeller. Det er for tidlig å konkludere, svarer Andersen.

Hele skitroppen som var i Finland venter nå på svar etter PCR-tester. Det er ukjent hvor smitten stammer fra.

Også allroundtrener Eirik Myhr Nossum er for tiden coronasmittet, men han var ikke i Finland i helgen.

Før OL ble sprinttrener Monsen og allroundløper Simen Hegstad Krüger smittet i Italia. Det gjorde også Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng.