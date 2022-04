Kaptein Ødegaard ledet Arsenal til seier: - Eksepsjonell

(Chelsea-Arsenal 2–4) Martin Ødegaard (23) er kaptein for et Arsenal-lag som endelig fikk stoppet tapsrekken.

SLO TILBAKE: Martin Ødegaard jubler sammen med Bukayo Saka som satte inn Arsenals fjerde mål. Til venstre Mohamed Elneny.

Før det tøffe London-derbyet mot Chelsea i kveld hadde Arsenal tapt tre seriekamper på rad - mot Southampton, Brighton og Crystal Palace.

Ødegaard - kaptein for andre kamp på rad - var god i kveld, ledet troppene og hadde også en målgivende pasning da Emile Smith-Rowe sendte Arsenal opp i 2-1-ledelse i en fartsfylt 1. omgang.

Den tidligere Chelsea-spilleren og manageren Roberto Di Matteo likte det han så av nordmannen.

– En eksepsjonell spiller. Han var mye involvert i viktige faser i kveld - som tidligere, sier Di Matteo til TV 2.

Arsenal-manager Mikel Arteta sier til TV 2 at Ødegaard «har lederegenskapene» og spanjolen vil ikke ta noen ære for hvordan nordmannen spiller for tiden.

– Dette gjør han selv. Vi bare forsøker å hjelpe han med hans posisjonering og spillerne rundt ham, sier Arsenal-manageren.

Chelsea kom tilbake og utlignet før Eddie Nketiah økte til 3–2 i 70. minutt. Nketiah scoret også det første målet i sin andre ligastart for sesongen.

Fakta Onsdagens Premier League-kamper: Chelsea – Arsenal 2-4 (2-2) Mål: 0-1 Eddie Nketiah (12), 1-1 Timo Werner (16), 1-2 Emile Smith Rowe (26), 2-2 César Azpilicueta (31), 2-3 Nketiah (56), 2-4 Bukayo Saka (str. 90). 32.249 tilskuere. Everton – Leicester 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Harvey Barnes (4), 1-1 Richarlison (90). Manchester C. – Brighton 3-0 (0-0) Mål: 1-0 Riyad Mahrez (52), 2-0 Phil Foden (64), 3-0 Bernardo (81). Newcastle – Crystal Palace 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Miguel Almirón (32). Les mer

Kampen ble avgjort da Bukayo Saka og Arsenal fikk straffe på overtid. Dommeren mente César Azpilicueta holdt Saka.

Første Saka-straffe etter EM-missen

Saka, som huskes godt for sin straffemiss for England i EM-finalen i 2020, tok selv straffen og fastsatte sluttresultatet til 4–2. Dette var hans første straffe siden mesterskapet.

– Vi ville at fansen skulle få troen på oss igjen, og det tror jeg vi klarte i dag. Vi viste karakter og kjempet. Dette var et stort resultat for oss, sier Saka til Sky Sports.

Etter kampen havnet Azpilicueta - som scoret 2–2-målet til Chelsea - i munnhuggeri med noen tilskuere. Det er kanskje ikke så rart. Chelsea har nå tapt sine tre siste hjemmekamper og har sluppet inn 11 mål.

Det første i kveld får Andreas Christensen ta skylden for. Han bommet på et tilbakespill til keeper Edouard Mendy, noe Eddie Nketiah utnyttet. Dansken kom aldri på banen til 2. omgang.

