Kaptein Ødegaard ledet Arsenal til seier

(Chelsea-Arsenal 2–4) Martin Ødegaard er kaptein for et Arsenal-lag som endelig fikk stoppet tapsrekken.

VIKTIG SEIER: Martin Ødegaard jubler sammen med Bukayo Saka som satte inn Arsenals fjerde mål. Til venstre Mohamed Elneny.

Før det tøffe London-derbyet mot Chelsea i kveld hadde Arsenal tapt tre seriekamper på rad - mot Southampton, Brighton og Crystal Palace.

Ødegaard - kaptein for andre kamp på rad - var god i kveld, ledet troppene og hadde også en målgivende pasning da Emile Smith-Rowe sendte Arsenal opp i 2-1-ledelse i en fartsfylt 1. omgang.

Chelsea kom tilbake og utlignet før Eddie Nketiah økte til 3–2 i 70. minutt. Nketiah scoret også det første målet i sin andre ligastart for sesongen.

Kampen ble avgjort da Bukayo Saka og Arsenal fikk straffe på overtid. Dommeren mente César Azpilicueta holdt Saka.

Saka, som huskes godt for sin straffemiss for England i EM-finalen i 2020, tok selv straffen og fastsatte sluttresultatet til 4–2. Dette var hans første straffe siden mesterskapet.

– Vi ville at fansen skulle få troen på oss igjen, og det tror jeg vi klarte i dag. Vi viste karakter og kjempet. Dette var et stort resultat for oss, sier Saka til Sky Sports.

Etter kampen havnet Azpilicueta - som scoret 2–2-målet til Chelsea - i munnhuggeri med noen tilskuere. Chelsea har nå tapt sine tre siste hjemmekamper og har sluppet inn 11 mål.

Det første i kveld får Andreas Christensen ta skylden for. Han bommet på et tilbakespill til keeper Edouard Mendy, noe Eddie Nketiah utnyttet. Dansken kom aldri på banen til 2. omgang.

