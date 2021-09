Liverpool jobber med å hente Naby Keïta hjem etter kuppforsøket i Guinea

Liverpools Naby Keïta er blant fotballspillerne som er rammet av den turbulente situasjonen i Guinea, men klubben forsikrer om at han er «safe and sound».

I GUINEA: Naby Keïta spilte kampen mot Guinea-Bissau forrige uke og var i landet for å spillet hjemmekampen mot Marokko. Den ble utsatt grunnet søndagens kuppforsøk.

– Vi er i kontinuerlig kontakt med Naby og har hatt jevnlig kontakt med landslagsapparatet, sier en talsperson for Liverpool til britiske medier.

Midtbanespilleren Keïta er blant fotballspillerne som ble rammet av søndagens kuppforsøk i Guinea. Mandagens kamp mot Marokko ble avlyst, men mens forhandlinger på ambassadenivå fikk de marokkanske spillerne ut av landet, er situasjonen mer uavklart for hjemmelaget.

Kampen ble utsatt etter timer med intens skuddveksling nær presidentpalasset, i det som er omtalt som et kuppforsøk i hovedstaden Conakry. Ifølge blant andre Sky Sports, jobber nå Liverpool på spreng for å hjelpe spillerne ut av landet.

– Vi er veldig glad for at han er trygg og godt ivaretatt. Åpenbart er dette en situasjon som endrer seg fort, så vi skal fortsatt holde kontakt med myndighetene mens vi jobber med å få Naby tilbake i trygghet og innen rimelig tid, sier talspersonen videre.

I tillegg til Keïta, skal spillere som Olympiakos-midtbanen Mohamed Camara og tidligere Rosenborg-back Pa Konate fortsatt være i landet. FIFA og det afrikanske fotballforbundet (CAF) sa i en felles uttalelse at den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i landet er for ustabil.

– For å sørge for både sikkerhet og trygghet for alle spillerne, og for å beskytte dommerne, har vi bestemt oss for å utsette kampen.

Kuppmakerne har ifølge Reuters lovet en overgangsperiode, uten å komme med detaljer om hvordan. President Alpha Conde og hans regjering er oppløst av militærlederne, skriver nyhetsbyrået.

Marokko-spiller Achraf Hakimi twitret dette etter ankomst til Rabat:

