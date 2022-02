Nektet å dra til Russland: – Kan ikke se for meg at vi blir straffet

Drammen HK trosset det europeiske håndballforbundet og nektet å dra til Russland sist helg. Nå vil heller ikke Nærbø spille europacup hos russernes allierte Hviterussland.

BLE HJEMME: Kristian Kjelling og Drammen nektet å spille i det sørvestlige Russland rett før krigsutbruddet.

Kristian Kjellings lag fulgte reiserådene til det norske utenriksdepartementet foran bortekampen mot Krasnodar i EHF European Cup sist lørdag. Den russiske byen ligger mindre enn 25 mil fra Ukraina-grensen og var frarådet å reise til.

– Ut ifra nyhetsbildet var det en riktig avgjørelse, sier Drammen-treneren til VG.

Drammen fryktet utestengelse fra europacupen og en bot på en halv million kroner for å nekte å reise inn i Russland etter å ha slått Krasnodar 37–23 i den første av to kamper i åttedelsfinalen.

– Nå ønsker vi bare en avklaring. Jeg kan ikke se for meg at vi blir straffet nå. I verste fall får vi ikke være med videre i turneringen, men slik det ser ut nå så tror jeg forståelsen i EHF (det europeiske håndballforbundet) er stor for at dette er en prekær og spesiell situasjon, sier Kjelling – som er lansert som Christian Berges etterfølger som norsk landslagssjef.

– Vi var aldri i tvil om at vi måtte bli hjemme. Vi kunne ikke gå mot UDs reiseråd og kunne også havnet i trøbbel med forsikringen. Det uforståelige er at EHF ikke forstår begrunnelsen vår, men jeg håper inderlig at det har endret seg nå og at dette ikke får noen konsekvenser for oss, sier Svein Erik Bjerkrheim – styreleder i Drammen HK.

LOVER STØTTE: Håndballpresident Kåre Geir Lio.

DHK tilbød Krasnodar å spille to kamper i Drammen eller at klubbene kunne møtes i Moskva sist helg. Begge forslag ble ifølge Bjerkrheim avslått av Krasnodar. Klubben mener at floken fortsatt kan løses med en kamp på nøytral grunn.

Men Krasnodar kommer seg neppe ut av Russland i nærmeste fremtid. Ifølge amerikanske myndigheter er stort sett alle flyplasser i det sørvestlige Russland – inkludert Pashkovsky i Krasnodar – stengt.

– Den kampen er ikke spilt, og utfallet avhenger av en juridisk avgjørelse, sa EHFs Andrew Barringer tirsdag. Det europeiske håndballforbundet skriver at saken er under behandling. Drammen vil møte sveitsiske Suhr Aarau om de skulle bli tilkjent seieren over Krasnodar.

– Sånn situasjonen var for Drammen, så er det ingen tvil om at vi synes det var en klok avgjørelse, sier håndballpresident Kåre Geir Lio han lover DHK støtte «i den grad de trenger det».

– Ingenting er verre enn at Krasnodar skal få walkover. Ingen vil reise til Russland for å møte dem. De tapte med 14 mål i Drammen. Så sportslig sett er det heller ikke noen særlig tvil om at Drammen bør tilkjennes seieren, sier Trond Knutsen – styreleder i Norsk Topphåndball og leder av Nærbø.

IKKE MINSK: Nærbø, her representert ved Tord Haugseng og trener Heine Jensen, vil ikke reise til Hviterussland.

Jærklubben har også gjort det sterkt i European Cup – som er det tredje nivået i håndballens europacuper. Nærbø har i kvartfinalen trukket SKA Minsk. Etter planen skal den første kampen spilles i Hviterussland 26. mars. Men Knutsen mener det ikke er aktuelt å reise til Russlands allierte. IOC oppfordret fredag alle særforbund til å flytte arrangementer ut av både Russland og Hviterussland.

– Vi tror ikke den kampen kan spilles i Minsk slik situasjonen er nå. Returkampen må enten spilles på Nærbø eller på nøytral bane, slår han fast.

Det europeiske håndballforbundet har foreløpig ikke flyttet denne eller andre kamper som skal spilles i Russland eller Hviterussland. Malin Aune og Emilie Hegh Arntzens Bucuresti skal møte CSKA i Moskva i playoff for kvartfinale i kvinnenes Champions League.

Men kamper planlagt i Ukraina er flyttet ut av det krigsrammede landet. Det gjelder de ukrainske landslagenes kommende EM- og VM-kvalifisering samt HC Motors Champions League-kamper mot Barcelona og PSG.