Video vekker reaksjoner.

Tirsdag ettermiddag ble en video av Manchester Citys gullfeiring publisert, som viser flere medlemmer av spillergruppen og trenerstaben som synger en anti-Liverpool-sang på flyet hjem fra 4–1-seieren over Brighton søndag.

Sangteksten i videoen har skapt store reaksjoner etter den ble publisert på sosiale medier. Videoen viser flere av Citys førstelagsspillere synge om Liverpool som er «gråtende på tribunen», «slått ned i gatene» og hvordan City-kaptein Vincent Kompany «skader Liverpools Mohamed Salah» forrige sesong.

Fakta: Sangteksten i videoen – All the way to Kiev, To end up in defeat, Crying in the stands, And battered on the streets, Kompany injured Salah, Victims of it all, Sterling won the double, The Scousers won f*** all, Allez, allez, allez. Kilde: The Independent

Skapte reaksjoner

Sangteksten skapte store reaksjoner på Twitter.

– City-spillere som synger om at Sean Cox nesten døde. Klasse, kommenterte en sarkastisk Liverpool-supporter.

– Jeg kan ikke tvinge meg selv til å støtte spillernes handlinger. Dette beskriver ikke alle av dem. Mange fra støtteapparatet i videoen. Men de som sang må være bedre enn dette, kommenterte en City-supporter.

– Motbydelig

Det at City-spillerne synger om å bli slått ned i gatene har satt sinnene i kok hos mange. Flere mener det er en referanse til Sean Cox, Liverpool-supporteren som fikk alvorlige skader etter å ha blitt angrepet utenfor Anfield før Champions League-semifinalen mot Roma i april i fjor.

En av dem som reagerer er Seans bror, Martin Cox.

– For å være helt ærlig synes jeg det er motbydelig. Å synge slike ord gir inntrykk for at det er OK for folk å utføre slike angrep på folk i gatene. Det er en sak som er veldig nær våre hjerter og uansett om de sier det er om Sean eller ikke, er det første jeg tenker på at Sean blir angrepet, sier Martin Cox i et intervju med Radio City, gjengitt av Liverpool Echo.

I februar ble en Manchester City-fan utsatt for et lignende angrep som Sean Cox, da engelskmennene reiste til Tyskland for å spille 8.-delsfinale mot Schalke 04.

– For ikke lenge siden ble en City-fan angrepet i Tyskland, så at de synes det er greit å synge slike sanger om folk som blir angrepet på gatene, når en av deres egne fans er blitt angrepet, er veldig naivt, sier Martin Cox.

John Sibley / REUTERS

Slik svarer Manchester City

Martin Cox mener City-spillerne skuffer klubben og supporterne.

– Liverpool har på sin side kun oppført seg med verdighet, det første vår manager (Jürgen Klopp) gjorde var å gratulere City for å ha hatt en så strålende sesong, sier han.

Cox ber Manchester Citys spillere oppføre seg mer ansvarlig.

– Til syvende og sist er profesjonelle fotballspillere rollemodeller for barn. I dag er alle profesjonelle fotballspillere mediatrente, så dette sender helt sikkert ut et feil budskap, mener han.

En talsperson fra Manchester City kom med en uttalelse etter de sterke reaksjonene på videoen.

– Ethvert forslag om at sangteksten er relatert til Sean Cox eller Hillsborough-tragedien, er helt uten grunnlag, lød uttalelsen ifølge Liverpool Echo.