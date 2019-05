Kristoffer Haraldseid scoret sitt første Molde-mål og ble kampens helt da serielederen slo Mjøndalen 1–0 i Eliteserien i fotball søndag.

Molde gjorde ingen god førsteomgang, men skapte haugevis med sjanser etter hvilen. Haraldseids scoring etter en time sikret hjemmelagets fjerde strake seier. Molde har dermed vunnet alle sine fire hjemmekamper i årets eliteserie og troner fortsatt øverst på tabellen.

– Det blir en slitekamp. Vi har jo kontroll. Det er ikke mye de skaper på oss, men vi skaper vel ikke riktig nok i dag vi heller. Vi har noen store som vi kunne ha satt, men alt i alt er det veldig fortjent at vi stikker av med tre (poeng), sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter kampen.

– Det blir vanskelig når de legger seg så lavt som de gjør, men det er disse dagene det er viktig at vi tar med oss de tre poengene, fortsatte han.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde sto med 10–1 i målforskjell før kampen, og fansen ventet på en ny overbevisende hjemmekamp. Mot Mjøndalen var Martin Ellingsen og Vegard Forren benket fra start, og de fikk se sine lagkamerater gjøre en sjeldent dårlig første omgang.

Begge lag slet med å skape sjanser, og tempoet var stadig lavt. Den største muligheten kom da høyreback Kristoffer Haraldseid slo inn til Leke James, som stormet mot mål. Nigerianeren traff dårlig på ballen, og Mjøndalen slapp med skrekken.

Fakta: Molde – Mjøndalen 1-0 (0-0) 6995 tilskuere Mål: 1-0 Kristoffer Haraldseid (61). Dommer: Trond Ivar Døvle, Fjellhamar. Gult kort: Sondre Solholm Johansen (84), Mjøndalen. Lagene: Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Ruben Gabrielsen, Christoffer Remmer – Fredrik Sjølstad (Martin Ellingsen fra 73.), Fredrik Aursnes – Eirik Hestad, Magnus Wolff Eikrem (Mattias Moström fra 89.), Ohi Omoijuanfo – Leke James (Erling Knudtzon fra 79.). Mjøndalen (4-3-3): Mathias Eriksen Ranmark – William Sælid Sell (Jibril Bojang fra 79.), Quint Jansen, Sondre Solholm Johansen, Joachim Solberg Olsen – Tonny Brochmann, Christian Gauseth, Stian Aasmundsen – Vetle Dragsnes (Akeem Latifu fra 85.), Sondre Liseth, Fredrik Brustad (Olivier Occéan fra 59.).

Hevet seg etter hvilen

Omgangen fortsatte i et bedagelig tempo og ebbet ut i 0–0.

– De er gode til å blokke. De spiller med fem bak, og det er tøft, sa Ohi Omoijuanfo til Eurosport i pausen.

To minutter etter hvilen fikk han sjansen fra straffemerket da James ble felt. Ohi sendte keeper feil vei, men banket ballen over mål.

Molde tok langt mer initiativ fremover i banen og var nær ledelse da Magnus Wolff Eikrem dro seg ned mot dødlinjen. Foran mål var James noen millisekunder for sen på innlegget, og Mjøndalen fikk klarert.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Stolpetreff

Hjemmelaget skapte flere sjanser og etter timen spilt hamret Ohi til på et innlegg fra høyre. Kula smalt rett i stolpen. Like etterpå fikk de endelig lønn for strevet.

Ruben Gabrielsen slo en nydelig pasning til Haraldseid som hadde sneket seg bak forsvaret. 25-åringen la til rette på ett touch og trillet inn ledelsen mellom beina på MIF-keeper Mathias Eriksen Ranmark.

Det var Haraldseids første mål for Molde.

Mjøndalen flyttet spillet høyere i banen, noe som åpnet opp for Molde-kontringer. Det ble aldri det helt store, og kampen endte til slutt 1–0 til hjemmelaget.

