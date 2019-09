Lagerbäck vil synge «Ja, vi elsker» i Sverige: – Lærte den da jeg fulgte med på ski

Norges svenske landslagssjef Lars Lagerbäck svarer bekreftende på spørsmål om han vil synge «Ja, vi elsker» før søndagens EM-kvalifiseringskamp mot Sverige.

Landslagssjef Lars Lagerbäck (nr. 2 f.v.) sier at han kommer til å synge «Ja, vi elsker» før EM-kvalifiseringskampen mot Sverige. Han har lært den gjennom skisendinger. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

NTB

For mindre enn 2 timer siden

– Jeg bruker ikke å synge av full hals, men synge det vil jeg, ja. Jeg har fulgt med på skisport, så jeg har hørt den så mange ganger at jeg har lært den, sa han da han møtte mediene etter fredagens restitusjonstrening i Oslo.

Lørdag tar han med seg troppen til Stockholm, og søndag er det viktig kvalifiseringskamp på et fullsatt Friends Arena mot hans fødeland, som han har ledet til en rekke sluttspill i EM og VM. Denne gang er målet å føre Norge til et etterlengtet sluttspill, det første siden 2000.

– Jeg prøver alltid å beholde roen under kamper, men om Norge scorer så vil jeg juble inne i meg iallfall.

Han påpeker at han alltid har opplevd et godt forhold mellom Sverige og Norge i fotball.

– Som Sveriges trener møtte jeg Norge bare i treningskamper, aldri i kvalifisering. Min personlige erfaring er at det har vært et godt samarbeid. Vi møttes da Nils Johan Semb trente Norge og jeg trente Sverige sammen med Tommy Söderberg. Da ble vi igjen dagen etter så vi kunne sammenligne våre analyser av hverandre, forteller han.

– Jeg tror svensker i allmennhet ser på Norge som lillebror i fotball. De har vel fortrengt storhetstiden under Drillo, men de vil ikke tape for Norge. Og jeg vil absolutt ikke tape for Sverige.

Stikk

Lagerbäck ble spurt om de verbale stikkene mellom Robin Quaison og Joshua King etter 3-3-kampen på Ullevaal i mars, da Quaison sa at han syntes Sverige var overlegen og King svarte «hva har han røyket?»

– Det er gøy når det blir litt humor, som jeg tolker det som. Vi har retningslinjer for laget og ber spillerne anvende sunn fornuft, noe jeg synes de gjør bra. Litt spillerom må de få, ellers blir de like kjedelige som meg, sa han.

– For øvrig deler jeg ikke Quaisons analyse.

Lagerbäck så gjennom Malta-kampen en gang til torsdag kveld.

Kontroll

– Inntrykket stemmer ganske bra med det jeg sa etter kampen. Vi gjorde en god, kontrollert kamp, selv om det var noen sekvenser i 2. omgang da vi mistet balansen litt. Når man leder skal man ikke bli overambisiøs framover. Vi møtte et godt organisert lag, men kunne ha skapt noe mer enn vi gjorde, sa han.

Han tror spillerne er modne for den store oppgaven som venter i Sverige.

– Vi er blitt bedre og bedre på å holde fokus og konsentrasjon, som vi mistet i sluttfasen av hjemmekampene mot Sverige og Romania. Generelt sett har vi et høyt laveste nivå, og det tyder på at vi er konsentrerte. Jeg tror psyket er under kontroll.