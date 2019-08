Svak seriestart for Solskjærs United: – Nå blinker varsellampene

Fem poeng på de fire første kampene er fasit for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Ett av problemene er spillerne på benken, mener eksperter.

SKUFFENDE: Manchester United og Solskjær har levert under forventning i serieåpningen. HANNAH MCKAY / Reuters / NTB Scanpix

Southampton – Manchester United 1–1

Lørdagens kamp mot Southampton endte med nok en skuffende poengfangst for Solskjær og Manchester United.

Som i kampen mot Crystal Palace klarte ikke United å overliste motstanderen da de la seg lavt og forsvarte egen sekstenmeter.

– Jeg synes det er litt for lite kvalitet i laget. Det er for få spillere som hadde vært nøkkelspillere hvis du hadde plassert dem på det andre laget. De er ikke overlegne på kvalitet, sier Simen Stamsø-Møller, som kommenterer Premier League for TV 2.

– United har mange som jeg ikke klarer å se at skal løfte laget til å vinne store ting, legger han til.

SER MANGLER: TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller mener Manchester United-troppen trenger en oppgradering. Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Har ikke fortjent mye bedre

Eivind Holth, journalist i United.no, mener at varsellampene blinker.

– Utgangspunktet mitt var at Solskjær var presset fra seriestarten. Avslutningen i fjor rev ned optimismen som var bygd opp til kampen i Paris. Solskjær taklet sommeren godt, med alle spørsmålene rundt Pogba, Lukaku og spillestil. I tillegg fikk han gode resultater, sier han, og fortsetter:

– Mot Chelsea leverte han alt han hadde lovet i sommer. Så var han litt uheldig mot Wolverhampton, men det var fortsatt et steg i riktig retning. Trenden ble brutt mot Crystal Palace. Da vet alle at United må slå tilbake mot Southampton, oppsummerer Holth.

Han mener det United leverte i Sør-England var langt fra godt nok. Spesielt med tanke på at laget var i overtall i over 20 minutter.

– Varsellampene blinker fordi United har tatt én seier på de fire første. Det som har blitt levert har ikke fortjent så mye bedre. Vi må se noe helt annet etter landslagspausen. Men jeg tror Solskjær får tid.

FOR DÅRLIG: Eivind Holth i United.no mener laget må heve seg betraktelig etter kampene mot Crystal Palace og Southampton. Privat

Trenger andre spillertyper

Et kampbilde som Solskjær opplevde mot slutten av Southampton-kampen, og store deler av kampen mot Crystal Palace, må han antagelig forvente seg i mange av de kommende kampene.

– Min tanke etter Palace-kampen var at her gjør Palace det mange kommer til å prøve på mot United: Legge seg dypt og nekte United rom. Da blir det vanskeligere for spillertyper som James, Rashford og Martial.

Stamsø-Møller mener også at det trengs spillere som kan tilføre noe annet.

– Man ser de samme problemene. Det er ikke så mange kreative spillere. De som skal være foran er ikke vant til å være målmaskiner, selv om Martial har startet bra og Rashford burkbart. Det er ikke kryssbevegelser som man ser hos de beste. Solskjær må få hjelp på markedet for at det skal endre seg.

FÅR ANSVAR: Mason Greenwood er angriperen Solskjør har å sette inn når han trenger scoringer. Her fra lørdagens kamp mot Southampton. JOHN SIBLEY / Reuters / NTB Scanpix

Han mener det var kritisk å få erstattet Lukaku og Sanchez, som til tross for å ha underprestert, kunne blitt viktige i løpet av en lang sesong. Men Solskjær lyktes ikke i å erstatte Lukaku, selv om det var noe han jobbet for.

– Vi så etter en erstatter for Romelu (Lukaku) om han skulle dra. For å være ærlig er vi én mann i undertall nå, men vi fant ikke den rette løsningen, sa Solskjær fredag, ifølge TV 2.

Det betyr at 17 år gamle Mason Greenwood er angriperen Solskjær kan sette inn fra benken.

– Nå må Solskjær kaste på en tenåring når han trenger scoring. Det er risikabelt å gå inn i en sesong med såpass dårlig dekning, når du er med i så mange turneringer, sier Stamsø-Møller.