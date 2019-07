I 15 år tilhørte den norske rekorden på 5000 meter Marius Bakken (41). Så kom en tenåring fra Sandnes.

13:06.39.

Det var tiden Jakob Ingebrigtsen (18) kjempet mot under Diamond League-stevnet i London. Den norske rekorden på 5000 meter satt Bakken da yngstebror Ingebrigtsen bare var fire år gammel 2. juli 2004.

Lenge så det også ut til at Bakken skulle få beholde rekorden enda litt lenger, men en forrykende sisterunde tikket 18-åringen inn på tiden 13:02.04.

– Nivået til Jakob er nesten ubeskrivelig høyt. Du kommer ikke dit uten kombinasjonen ekstremt talent og intelligent trening, sier Bakken, som nå jobber som lege.

LES MER OM BRAGDEN: Jakob Ingebrigtsen knuste den norske rekorden: – Jeg kan løpe fortere

MATTHEW CHILDS / Reuters

Glad for at det var Jakob

Det har nærmest bare vært som et tidsspørsmål å regne før Jakob Ingebrigtsen ville starte å slette norske friidrettsrekorder.

Bakken er glad for at det er akkurat unggutten fra Sandnes som maktet å tukte 5000-rekorden.

– Når rekorden skulle senkes var det spesielt hyggelig at en utøver som han skulle gjøre det. Det er bare å bøye seg i støvet, sier han.

Tidligere denne sesongen røk også Bakkens norske rekord på 3000 meter fra 2001. Den var det Henrik Ingebrigtsen som senket under Bislett Games.

– Jeg har hatt 3000 og 5000-rekordene halve livet, så det var helt naturlig at de ble senket på et tidspunkt. Og som sagt - når de skulle ned, er det ekstra artig at løpere av det kaliberet skulle gjøre det.

STRÅLENDE DAG FOR NORSK FRIIDRETT: Warholm satte ny europeisk rekord: – Han utklasser resten!

Mener han kan løpe enda fortere

Selv om Jakob var svært fornøyd med løpet, mener han at det er rom for forbedringer.

– Det var en veldig bra sisterunde. Farten begynte å dabbe litt og jeg merket at hvis jeg ville ha et raskt løp måtte jeg gå foran de andre. Det gikk saktere og saktere. Jeg vet at jeg kan løpe fortere i fremtiden, sa han til NRK.

Far og trener Gjert var også en lykkelig mann etter rekordløpet.

– Jeg er superoverrasket og stolt over at han holder roen så lenge. Det at han går opp og drar vitner om at han har god selvtillit når det drar seg til. Det var kanonbra, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK.