Valdres har hatt en blytung sesong i 3. divisjon. Lørdag tapte de hele 0–19 mot Lysekloster.

Valdres vant 4–1 på hjemmebane over Vestfossen 27. april, men siden da har det gått fryktelig trått for laget fra Fagernes. Tre poeng og 9–93 i målforskjell er fasiten. Bare de siste seks kampene har bunnlaget sluppet inn 65 mål. 19 av dem kom mot tabelltreer Lysekloster lørdag.

– Det er som resultatet tilsier. Vi spiller bare angrepsfotball på deres siste tredjedel i 90 minutter, sier Lysekloster-trener Ruben Hetlevik.

– Vi så resultatene deres før kampen, så vi forventet at vi skulle kunne angripe masse, meg jeg hadde ikke sett for meg at vi skulle vinne med 19 mål, fortsetter Hetlevik.

Treneren var ikke med

Valdres-trener Ole Anders Ulven var ikke med til Vestlandet fordi han akkurat er blitt far til en datter, men oppmann Johnny Fjeld var med. Han sier at stemningen er god på bussen på vei hjem.

– Resultatet ble som det ble. Det er ikke mer å si om det. Det er klart at det er tungt rett etter kampen, men det er god stemning nå og når vi kommer hjem, sier Fjeld.

Valdres kom til kampen med bare elleve spillere. Én spiller forsvant også ut med en strekkskade etter bare 17 minutter slik at de måtte spille resten av kampen med ti mann.

– Vi lider av at en mann ble borte. Det spiller selvfølgelig en viss rolle at vi spiller store deler av kampen med ti man, men det går bra. Det gjør det, sier Fjeld.

Mistet mange spillere

På grunn av mange utskiftninger i stallen, flere spillere som har takket for seg i sommer og presset økonomi spiller Valdres høstsesongen med svært unge spillere. Lysekloster-trener Ruben Hetlevik er imponert over innstillingen til unggutta.

– For å være helt ærlig, så er jeg imponert over at de stiller opp. De som klubb trenger å få samlet seg litt, og kanskje få inn noen forsterkninger, men de står sammen i ekstrem motgang og vil vokse på det. Det er ingen som kjefter på hverandre, sier Hetlevik.

– De er klar over at det er en vanskelig situasjon. Det er unge gutter, så all honnør til hvordan de opptrer, fortsetter han.

Oppmann Fjeld tenker i samme baner.

– Det er unge spillere. På sikt vil man komme ut av det, sier Fjeld.

Harde kamper venter

Breddefotballekspert Jørgen Tjærnås er én av dem som har lagt merke til Valdres` tapsrekke. Han skriver på Twitter at det er det verste tapet i de fire øverste divisjonene siden Lyngen/Karnes slo Nordkjosbotn 22–1 i 2011.

– Det er en parodi, uten tvil. Det er et lag som er milevis unna å ha noe i 3.-divisjon å gjøre. For dem handler det om å stille lag, så de kan starte på nytt i fjerde divisjon neste år, sier Tjærnås.

Neste bortekamp er mot serieleder Djerv 1919. To kamper senere venter tabelltoer Vard Haugesund i Haugesund. Det kan dermed bli enda tyngre for Valdres den neste måneden.

– Jeg er litt spent på de to kampene, og hvor mange som vil ta turen. Det er ikke noe sjokk hvis de ikke klarer å samle nok spillere. Men det skal sies, jeg er imponert over de unggutta som sitter en hel dag i buss og taper på den måten, fortsetter han.