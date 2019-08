Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen (helt til høyre) med toppidrettssjef Erlend Slokvik dagen før EM for lag starter i Sandnes. FOTO: Marie von Krogh

Slik skal toppsjefen sørge for flere stjerner som Ingebrigtsen

Brødrene Ingebrigtsen og Karsten Warholm står i spissen for tidenes opptur i norsk friidrett. Toppidrettssjef Erlend Slokvik er opptatt av at suksessen ikke bare blir et blaff.