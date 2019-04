Ole Gunnar Solskjær (46) vil bygge et nytt Manchester United-lag inspirert av gjengen som vant «The Treble» i 1999.

Først venter Barcelona i to kamper i Champions League-kvartfinalen.

Deretter skal Solskjærs menn slåss for fjerdeplassen i ligaen, som sikrer Champions League også høsten 2019.

Men Manchester Uniteds norske manager har to tanker i hodet samtidig.

Den kortsiktige gevinsten.

Og utformingen av den stallen som skal til for å løfte United på lang sikt.

I et lengre intervju med ESPN avslører Solskjær at han ønsker å bygge et lag med samme spirit og mentalitet som 1999-laget, som vant Champions League, Premier League og FA-cupen i løpet av noen maiuker.

– Vi utfordret hverandre hver eneste dag på trening. Det var kjemping og en indre justis jeg ikke har sett i for mange lag. Vi aksepterte aldri at noen var under pari på trening. Det ble videreført til kampene vi spilte, og vi ga aldri opp. Det var en helt utrolig lagånd, forteller Solskjær i ESPN-intervjuet.

Skal pushe hverandre hver dag

Nå er det hans oppgave å skape den samme lagånden som Sir Alex Ferguson klarte for 20 år siden.

– Jeg ønsker at mine spillere virkelig skal pushe hverandre og kreve 100 prosent holdninger fra hverandre hver eneste dag. Det er den eneste måten du kan forbedre deg på, og det er eneste måten du kan vinne på. Vi hadde noe helt spesielt den gangen.

Solskjær erkjenner imidlertid at det er forskjell på internasjonal toppfotball 1999 og internasjonal toppfotball 2019.

– Det er en annen gruppe nå og utfordringen er: Hvordan kan jeg lage samme vinnere av dem som vi var?

Det er to uker siden Solskjær signerte for tre år som permanent manager i Manchester United.

46-åringen fikk en praktfull start på sin karriere. Men på de fire siste kampene er det blitt tre tap.

Nå venter Barcelona i Champions League-kvartfinale på Old Trafford onsdag. Tirsdag om en uke er det returoppgjør på Camp Nou, stadion der han ble United-legende etter å ha scoret seiersmålet på overtid i Champions League-finalen mot Bayern München.

Skal spille «omkamp» mot Bayern

«Treble»-sesongen for 20 år siden skal markeres i klubben de neste ukene. Blant annet skal Solskjær spille en reunion-kamp mellom Manchester United og Bayern München på Old Trafford 26. mai, på dagen 20 år etter CL-triumfen i Barcelona.

Det viktigste blir likevel å få Manchester United inn blant de fire beste i Premier League, som sikrer spill i Europas gjeveste turnering også til høsten.

– Da jeg kom tilbake til klubben som manager har jeg tenkt mye på hva som skal til for å skape et vinnerlag. Hva kreves det virkelig for å vinne på den største scenen? Jeg er ikke en type som lener meg tilbake, hviler på laurbærene og tenker: «Det var en god tid» – det er mer slik at jeg tenker på hva vi gjorde for å komme oss dit. Hva fortalte manageren oss? Hvilke mesterlige motivasjonstaler holdt han? Når snakket han til oss? Det handler om alle disse små tingene.

Skrev dagbøker som spiller

I intervjuet med ESPN snakker han også om hvor godt han forberedte seg som spiller. Solskjær har tidligere fortalt om hvordan han noterte fra benken som spiller, noe også Ferguson har påpekt.

Det kan han få bruk for nå.

– Jeg er ganske heldig, for jeg skrev noen dagbøker. Jeg tenkte mye på fotball, så jeg har ganske levende minner fra ting som hendte og jeg har skrevet noe av det ned. Mot slutten av karrieren var jeg mer fokusert på hva manageren sa. Du lærte at det var et mønster i det han sa. Det var et mønster i hvordan han bygde sine lag til å tro: «Vi skal klare dette».

Barcelona er klare favoritter mot Manchester United over to kamper i Champions League. Men har du troen, kan du klare det meste.

Bare spør Alex Ferguson og United-laget som i 1999 snudde 0–1 til 2–1 på overtid i Champions League-finalen.