Niklas Gunnarsson startet sitt Italia-eventyr i kaosklubben Palermo i januar. Men lite gikk som planlagt for backen fra Grenland.

Først i mars ble Gunnarsson presentert som Palermo-spiller etter å ha kommet tilbake etter en strekkskade i leggen. Meningen var at nordmannen skulle hjelpe klubben opp til Serie A.

Men det ble ikke en eneste kamp på Sicilia for mannen med én A-landskamp (0-3 for Portugal i 2016). Nå forteller han hvorfor.

– At det har vært kaos i Palermo de siste årene er ingen hemmelighet. Dessverre fikk jeg oppleve den verste tiden, med tre presidenter og tre trenere på kort tid, sier Gunnarsson.

LEST DENNE? Ødegaard får spille mot Real Madrid likevel

Tvangsflyttet

I midten av mai ble klubben degradert på grunn av økonomisk rot. Palermo ble nummer tre i Serie B sist sesong og skulle egentlig spille kvalifisering om opprykk til Serie A.

– Spillerne ble lovet tre måneder med lønn. Det kunne ikke klubben betale, og den kunne heller ikke betale lisensen for å spille i Serie B. Spillerne gikk til sak mot Palermo, som måtte gjennom rettssaker for å forsøke å løse den vanskelige situasjonen. Det klarte klubben ikke, og resultatet var at spillerne ble løst fra kontraktene fra 22. juli, forteller Gunnarsson.

Senere kom kontrabeskjeden om at Palermo hadde vunnet fram med en anke og fikk bli i Serie B. Men i juli bestemte Italias fotballforbund seg for å tvangsflytte klubben til Serie D som følge av mangelfull økonomisk styring.

Palermo-eier Salvatore Tuttolomondo mente at det var et «teknisk problem» som var årsaken til at klubben ikke klarte å stille økonomiske garantier innen fristen, ifølge avisen La Gazzetta dello Sport. Klubben hevdet også at de ble bedratt av falske meglere i et bulgarsk forsikringsselskap - noe som senere ble tilbakevist, ifølge La Repubblica.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Få pratet engelsk

Til tross for økonomisk kaos og manglende spilletid var ikke oppholdet på Sicilia bekmørkt for Gunnarsson.

– Det var mye kaos, men jeg tar med meg det positive – at jeg har fått være i en stor klubb med en fantastisk treningshverdag. Det var beinharde treninger og fantastiske fotballspillere.

28-åringen forteller at det var en stor utfordring at nesten ingen i klubben snakket engelsk. Han sitter likevel igjen med mange nye erfaringer og sier selv at han er blitt en bedre fotballspiller av oppholdet.

FÅTT MED DEG DENNE? Vålerenga ledet til pause. Så raknet det.

Mangler kamptrening

Det er snart ett år siden Niklas Gunnarsson spilte en offisiell kamp. 28. oktober 2018 fikk han 90 minutter mot Örebro for Djurgården. Samtidig spilte han en viktig rolle for den svenske klubben sist sesong, og han var delaktig i både ligaspill, europaligakvalifisering og den nasjonale cupen.

I Palermo ble det vanskelig fordi laget gjorde det bra mens han var på vei tilbake fra skade.

– Jeg var tilbake da det var ti kamper igjen. På de kampene jeg satt på benken, tapte vi kun én kamp, så det var vanskelig som forsvarsspiller å komme inn på laget igjen.

Trener med Vålerenga

Gunnarsson har en fortid i Vålerenga, Odd og Pors i Norge. Han har trent med førstnevnte den siste tiden, men forteller at han ikke har noen planer om å signere med hovedstadsklubben i første omgang.

– En retur til Vålerenga har egentlig ikke vært noe tema. Jeg ville trene med VIF fordi jeg kjenner klubben.

Han forteller at han hadde et møte med en tyrkisk klubb på Gardermoen i forrige uke, men at det «ikke føltes riktig». I tillegg pratet han med to klubber fra mesterskapsserien i England, men de gikk for andre alternativer.

– I Skandinavia har jeg snakket på telefon med flere klubber. Akkurat nå er det dét som er aktuelt. Jeg vil ikke oppleve samme situasjon som jeg opplevde i Palermo, sier Gunnarsson.