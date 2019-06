– Vi hadde snakket om hvordan vi skulle gjøre det. Det ble avgjørende, mener Maren Mjelde.

Norge – Australia, 1–1 etter 120 minutter.

Norge vant straffesparkkonkurransen 4–1.

NICE: Det ble en VM-kamp som inneholdt alt. Store sjanser begge veier. Rødt kort. Mål annullert hårfint for offside. Straffe som ikke ble straffe, etter at VAR så situasjonen på nytt.

Og til slutt, da det sto 1–1 etter 120 minutter, straffesparkkonkurranse.

Som Norge vant soleklart. Og sikret seg plass i kvartfinalen i VM.

– Det finnes ikke noen bedre følelse enn dette. Det er så intenst. Det bølget frem og tilbake. Det var liv hele veien, men så vokste vi utover i kampen, sier Mjelde.

Litt over midnatt møtte hun BT og den øvrige norske pressen på Stade de Nice. Norges bergenske landslagskaptein strålte, i ordets rette forstand.

– Jeg har det veldig, veldig godt nå. Og så begynner jeg å bli litt overtrøtt, sier Mjelde med et stort smil.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Overlegne på straffer

Straffesparkkonkurransen var selvsagt svært spennende, men den ble aldri skikkelig dramatisk. For Norge hadde kontroll fra første stund.

Caroline Graham Hansen scoret. Så bommet Australias stjernespiss Sam Kerr.

– Da fikk vi overtaket med en gang, sier Mjelde.

Guro Reiten scoret. Så bommet Australia.

Mjelde scoret. Så scoret Australia.

Ingrid Syrstad Engen scoret. Så hadde Norge vunnet!

– Vi hadde snakket på forhånd om hvordan vi skulle opptre om det ble straffer, avslører Mjelde.

Nok av lag har kommet til avgjørende straffesparkkonkurranser i mesterskap uten å være godt forberedt. Men lørdag kveld visste Norge hva de skulle gjøre.

– Vi sto i ringen der og begynte nesten med pusteteknikker for å roe ned alle, begynner Mjelde når hun skal fortelle om straffe-planen spillerne hadde snakket om.

– Det er viktig å snakke sammen når man er i en straffekonk. Det er en veldig alvorlig situasjon, men vi måtte prøve å dysse ned alvoret. Derfor snakket vi sammen og prøvde å holde det avslappet. Og vi skulle bruke tid, sier Mjelde.

Norge hadde rett og slett en bevisst strategi for at ikke straffesparkkonkurransen skulle bli så alvorlig.

– Det er selvsagt nervøst å ta straffer uansett, men vi vet at vi presterer bedre når vi ikke har puls i 150. Vi klarte å holde oss veldig rolige gjennom å snakke sammen. Og vi visste at den som klarte å kontrollere alvoret best ville vinne, sier Mjelde.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån.

Umulig å øve på

Å øve på straffespark er nesten umulig. For når man står der etter 120 minutter og fremtiden i VM står på spill, så er man i en situasjon som ikke likner på noe som kan simuleres på et treningsfelt.

– Det er vanskelig å øve på straffer, men det handler veldig mye om det som skjer i hodet. Og der hadde vi en klar plan. Bruk tid, sier Mjelde.

AGENCE NICE PRESSE / BILDBYRÅN

Før straffesparkkonkurransen levde kampen mellom Norge og Australia hele veien. Begge lag hadde sine sjanser, og Australia vil nok ha sitt å si om dommeren etter at de fikk en spiller billig utvist. Og etter at de ikke fikk et straffespark, som dommeren først ga, på grunn av VAR.

Isabell Herlovsen scoret kampens første mål i første omgang, mens Kellond-Knight utliknet for Australia syv minutter før full tid. Dermed ble det ekstraomganger og straffekonk.

Nå er Norge videre til kvartfinalen i VM. De møter enten England eller Kamerun i Le Havre førstkommende torsdag.