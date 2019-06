Amerikanske John Isner (34) blir Casper Ruuds (20) første motstander i Wimbledon.

– Det er en av de verste han kunne trukket. Det er nesten verre enn å møte Rafael Nadal for Casper. På gress er det noen han nok ikke kan slå. Roger Federer og Novak Djokovic er to av dem, John Isner er også der, sier tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

Den 208 centimeter-høye amerikaneren har tidligere vært ranket så høyt som nummer åtte i ATP, og er regnet som en av tidenes beste servere. I fjor tok han seg til semifinalen i Wimbledon.

I Ruud-leiren var det ikke akkurat jubling da trekningen ble gjort fredag formiddag.

– Det er litt i det tøffeste laget. Han har en fantastisk serve, og det blir nok ikke mange ballvekslinger. Det blir viktig for Casper å holde sin egen serv, og komme seg til tie break, sier far Christian Ruud.

– Hvordan reagerte Casper på trekningen?

– Det var litt sånn «oi». Det er jo ikke en drømmetrekning, men vi må ta det vi får.

– En av tidenes beste servere

Krogh Sundbø hyller også serven til mannen som er ranket som nummer tolv i verden, og sier det er en av tidenes beste servere som står på motsatt side av Casper Ruud i første runde i London.

– Ikke bare har han den serven sin, men også et tungt og flatt grunnlinjeslag. Problemet til Casper er at han nesten aldri kommer til å ta poeng i Isner sin serv, og hele tiden må kjempe for å holde sin egen, sier Krogh Sundbø.

Casper Ruud er ranket som nummer 60 i verden, og er en spiller som liker lange ballvekslinger. Men skal vi tro ekspertene, blir det ikke mange av dem i møtet med Isner.

Har slitt med skade

Men en ting kan gi Casper Ruud en liten sjanse mot amerikaneren. Isner har nemlig vært skadet siden mars og ikke spilt turnering.

Christer Francke er kommentator for Eurosport og tidligere tennisspiller. Han gir Casper Ruud en liten sjanse til å gå videre.

– Det er alltid en mulighet. Det kan hende at Isner er smårusten etter skaden, men han pleier å være vond å møte i første runde. Vi får håpe på en lang kamp, og at Isner blir sliten. Jeg tror Casper er fysisk bedre, sier Francke.

– Normalt syns spillere det er tøft å komme tilbake etter skade, men jeg tror ikke Isner merker det så mye. Serven hans har nok ikke blitt noe dårligere enn tidligere, sier Christian Ruud.

– Han er grunnen til de endret reglene

Med serven sin, har John Isner spilt i mange lange kamper gjennom sin karriere. Han slo også verdensrekord i kampen mot Nicolas Mahut i Wimbledon i 2010, i en kamp som varte elleve timer og fem minutter.

– Isner er en av hovedgrunnene til at de endret reglene i Wimbledon i år, og at de ikke lenger spiller maratonsett, sier Sverre Krogh Sundbø.

Wimbledon starter mandag 1. juli.