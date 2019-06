Viktor Hovland (21) var i fantastisk form på den fjerde og siste runde i PGA-turneringen i Detroit. Han gikk åtte under par og klatrer stort på resultatlisten.

Hovland startet dagen syv under par på en 52.-plass. Fra start søndag spilte 21-åringen fantastisk. På de fem første hullene ble det fire birdies. Han lå 11 under par etter halvspilt runde.

På andre halvdel fortsatte han storspillet. Med birdies på både hull 10 og 11 var han 13 under par med seks hull igjen å spille. Birdie ble det også på hull 14 og 17. Dermed endte 21-åringen åtte under på søndagens runde.

Klatrer stort

Det gir totalt 15 slag under par etter fire dager og en midlertidig fjerdeplass. Det kan forandre seg stort i løpet av kvelden. Svært mange spillere har fortsatt ikke spilt den avsluttende runden.

– Han viser igjen at han hører med i det sirkuset og har det spillet som skal til for å mestre det høyeste nivået. Jeg har sett hvordan han har spilt runden, og han spiller fantastisk golf, sier toppidrettssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn til TV 2.

Hovland startet turneringen i Detroit på to under par torsdag. Dagen etter spilte han fem under par og klarte cuten. Dermed fikk han spille også de to avsluttende dagene.

Der ble det to under par fredag før det altså ble en strålende runde på 64 slag søndag.

Må spille inn mye penger

Det er bare en uke siden nordmannen debuterte som profesjonell spiller. Da ble han nummer 54 i PGA-turneringen i Cromwell i Connecticut. Det ga nordmannen cirka 140.000 kroner i premiepenger.

Skal han klare å spille seg inn på neste års PGA-tour, må 21-åringen spille inn nesten åtte millioner kroner før sesongen er over. Etter turneringen i Detroit gjenstår det tre muligheter.

Hovland ligger an til å dra inn en pen sum fra helgens turnering. Det virker som det er god sjanse for at han kan ende blant de ti beste.

