Norske Harald (22) sammenlignes med verdensstjerne etter utrolig skudd

Harald Frey drømmer om å bli Norges andre NBA-proff gjennom tidene. I helgen skjøt han seg ett steg nærmere stjernestatus.

HET POTET: Harald Frey kjemper om ballen mot Diogo Brito under sesongens første kamp borte mot Utah State. Da ble det tap foran 7300 tilskuere, men deretter har Montana State Bobcats og Frey vunnet fire på rad. Eli Lucero / The Herald Journal / NTB scanpix

Natt til søndag norsk tid sto en nordmann bak et vaskeekte Hollywood-øyeblikk i USA, sånn som man ser dem på kino og på TV.

Med sekunder igjen på klokken lå collegebasketlaget Montana State under 64–66 borte mot UNC Greensboro. Da fikk Harald Frey fra Oslo ballen. Foran 2000 tilskuere løp han nesten frem til midtstreken, kikket opp og skjøt. Mens kampklokken raste ned til 0,0 suste ballen ned i kurven – og så eksploderte det ute på parketten da Montana State Bobcats vant 67–66.

– Et par kvelder tidligere snakket vi om at det er noen få ganger i liver man er virkelig heldig, og da må man utnytte det når det skjer. Jeg var heldig på det skuddet, sier Frey på telefon fra Phoenix i Arizona.

Der er han og lagkameratene fra Montana State University mandag mens de forbereder seg til ny bortekamp tirsdag kveld lokal tid.

De har vært på reise siden onsdag forrige uke, og er ikke hjemme i Bozeman, Montana, før på onsdag igjen. I mellomtiden skal de spille kamper, trene og studere. Slik er livet når man jager den amerikanske basketdrømmen.

22-åringen Frey pakket sommeren 2016 bagen og flyttet fra Oslo til USA.

Han har basket i genene, og hadde allerede gjort seg bemerket i BLNO for Bærum Basket og Centrum Tigers. Etter at han var ferdig med videregående på Wang Toppidrettsgymnas fristet eventyret i USA.

Nå er han sisteårsstudent og brennhet. Etter helgens kampavgjørende skudd spredte emneknaggen #NorwegianCurry seg som ild i tørt gress på Twitter. Den henviser til Stephen Curry, en av NBAs aller største stjerner.

– Det legger listen høyt. Han er i en helt egen liga. Så hvis jeg kan komme i nærheten av det, da har jeg gjort noe riktig, sier 22-åringen mens en lett latter runger gjennom telefonen.

Første steg for å komme i nærheten, vil være å få innpass i NBA. Det er mye lettere sagt enn gjort. Nåløyet er ifølge Frey det trangeste som er å finne i noen idrett noe sted i verden. Faktisk har kun én nordmann kommet seg gjennom det: Torgeir Bryn (55), som fikk ti minutter fordelt på tre kamper for LA Clippers i 1989.

FRA BLNO MOT NBA: I 2014 var Harald Frey 17 og et stjerneskudd for Bærum i norsk basket. Nå spiller han for flere tusen tilskuere i amerikansk collegebasket. Pointguarden har fremdeles et fryktet langskudd. Mette Bugge / Aftenposten

NBA-nordmann tror speidere følger med

At Frey «bare» måler 1,85 meter på strømpelesten, er heller ikke noen umiddelbar fordel. Men et velutviklet skudd, blikk for spillet og «basket-IQ» har gjort ham til en sentral poengplukker for «gaupene» fra Montana. Bryn mener det også gjør at han har lov til å drømme.

– Det vil forbause meg om det ikke er noen talentspeidere som har begynt å følge ham, sier Norges eneste NBA-proff gjennom tidene.

Bryn, som spilte med Freys far på landslaget, mener skuddet mot Greensboro, kombinert med at han har scoret mye poeng så langt denne sesongen, gjør at han blir lagt merke til.

– Om det er godt nok til å nå helt opp til NBA, det er vanskelig å si, sier Bryn.

Én vei dit, er å bli plukket opp av et av NBA-lagene i draften før neste sesong. Bryn vil ikke avskrive muligheten, men mener sjansene for det er små. Da er det mer sannsynlig at han får prøvespille for et lag under treningsleiren til sommeren.

Harald Frey, som uteksamineres kommende mai, bedyrer at han ikke har tenkt konkret på hvor han er og hva han gjør neste høst.

– Jeg skal først prøve å leve basketdrømmer når jeg er ferdig på college, men utdanning en av hovedgrunner til å kom til USA, sier han.

Han legger likevel ikke skjul på at den store drømmen er bli nordmann nummer to i NBA.

– Det nåløyet er så utrolig trangt, men det er ikke umulig. Jeg trenger bare at ett lag liker meg. Jeg trenger bare én sjanse.