Vipers er suverene i norsk håndball. Dette sier andre lag om dominansen.

Laget fra Kristiansand har tatt over hegemoniet i norsk kvinnehåndball.

For mindre enn 20 minutter siden

Heidi Løke, Silje Waade og resten av Vipers-spillerne har hatt mye å juble for den siste tiden. Tor Erik Schrøder

Vi må tilbake til juni måned i 2013. Terje Marcussen tar over som sjef i Vipers Kristiansand. På det tidspunktet hadde ikke klubben noen målsetninger i det hele tatt, opplyser grunnleggeren av Sørlandschips. Gjelden skal ha ligget på mellom to og tre millioner kroner.

– Jeg kom til en klubb som ikke var satt i system. Det var bare uker unna at det ble konkurs, sier daglig leder Marcussen.

Terje Marcussen opplever suksess som daglig leder i Vipers Kristiansand. Åge Harald Drangsholt

Det viktigste de gjorde for å snu situasjonen var å lage en god historie som skapte troverdighet, få struktur på salgs- og markedssiden og hente inn meritterte trenere. Antall samarbeidspartnere ble ganske raskt doblet.

De siste tre årene har laget fra Kristiansand dominert her til lands, og i fjor ble det tredjeplass i Final Four i Champions League.

– Vi har jobbet jevnt og trutt. Når jeg ser meg tilbake, så har vi gjort veldig mye riktig, sier Marcussen.

Etter ti spilte kamper i årets sesong troner Vipers øverst på tabellen med ti seirer. Men hva tenker de andre klubbene om Vipers-dominansen? Er det bra å ha noe å strekke seg etter, eller dumt at en klubb er så mye bedre enn de andre?

Les også Vipers’ stortalent hylles etter storspill: – Ingen i verden som gjør det bedre

Beholder profilene

Byåsen-profilen Ida Alstad er klar i sin sak.

– Først og fremst vil jeg si det er veldig bra for norsk kvinnehåndball at vi har et flaggskip som Vipers nå, sier Alstad.

Ida Alstad synes det er bra for norsk håndball med et flaggskip som Vipers. Mariann Dybdahl / Adresseavisen

Sola-veteran Camilla Herrem synes ikke det er noe negativt med et lokomotiv i norsk håndball.

– Vi andre har noe å strekke oss etter, sier Herrem.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener Vipers-dominansen fører til at vi beholder flere profiler i landet.

– Hvis alle lagene hadde ligget der nede på betraktelig lavere budsjett og lavere lønninger, så ville det ikke vært gitt at flere av landslagsspillerne i Vipers hadde spilt der. De ville heller vært i utlandet, sier Svele.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener Vipers-dominansen fører til at norske profiler ikke rømmer til utlandet. Vidar Ruud / NTB scanpix

– Uheldig på sikt

Daglig leder Terje Marcussen i Vipers opplyser at de kommer til å havne på drøye 23 millioner kroner i omsetning i år.

Det er litt over dobbelt så mye som hardtsatsende Molde Håndballklubb Elite. Styreleder Per Gjerde presiserer at de er glade for at det finnes norske lag som hevder seg i Europa. Men:

– Jeg ser en viss fare for at avstanden i norsk topphåndball blir for stor. På sikt kan det være uheldig, sier Gjerde.

Styrelederen tror ikke det er gjort i en håndvending å kunne utfordre Vipers.

– Det handler om å skape stabilitet og ha kontinuitet i klubben i tiden fremover. Kombinasjonen av erfarne spillere og unge talenter som er på vei frem kan være vår mulighet, sier Gjerde.

Molde-styreleder Per Gjerde frykter at avstanden i norsk topphåndball blir for stor. Kjell Langmyren

Daglig leder Marit Brox i Tertnes Håndball Elite skulle ønske at gapet til Vipers ikke var så stort som det er nå – både sportslig, organisatorisk og økonomisk.

– Vi må forbedre oss på alle fronter. I tillegg må vi skule på dem som får det til, og plukke opp det som kan benyttes i vår organisasjon, sier Brox, som ikke legger skjul på at klubben har lyst til å ta flere steg og etter hvert kjempe om gull.

– Vi innser at vi ikke er der i dag. Men med litt mer medgang på det økonomiske, så kommer vi til å bli mer konkurransedyktige, sier Brox.

Les også Vipers med historisk god høstsesong. Nå jakter de ny klubbrekord.

Talenter

Vipers har seks spillere som ble tatt ut i den norske VM-troppen til Japan. Og klubben er et stort hestehode foran sine konkurrenter når det kommer til kroner og øre.

Camilla Herrem i Sola mener de andre klubbene må tenke annerledes for å nærme seg det sportslige nivået.

– Det er mange lag i Norge som er flinke til å ta vare på talentene, som for eksempel Oppsal og Byåsen, sier Herrem.

Camilla Herrem (til venstre) håper at Sola kan beholde talentene i klubben i årene som kommer. Geir Olsen / NTB scanpix

– Hva med Sola?

– Jeg håper vi klarer å beholde talentene, og i tillegg spe på med litt mer erfaring. Vi må lokke folk til å bli her og skrive lengre kontrakter.

Ida Alstad er enig med sin tidligere klubbvenninne. Trondheimsklubben er et fremadstormende lag med flere juniorlandslagsspillere.

– Jeg håper de klarer å se sin egen utvikling i Byåsen og være tålmodig nok før de reiser videre. Det er viktig å spille på seg nok rutine og være en nøkkelspiller i et lag over flere år før man tar det neste steget, sier Alstad.

Hun er klar på at det er plass til flere hardtsatsende toppklubber i Norge, og minner om rivaliseringen med Larvik for noen år siden.

– Det er absolutt ingen umulighet å nærme seg Vipers. Det handler om å beholde spillere over tid, og sakte, men sikkert bygge seg opp økonomisk og gjøre seg mer attraktiv, sier Ida Alstad.

Marit Brox i Tertnes. Her fra kontoret i 2014. Tor Høvik

Ønsker konkurranse

Marit Brox i Tertnes mener de har mye å hente på å nå ut til interessante samarbeidspartnere. Håndballklubben opplever tøff konkurranse i bergensmarkedet.

– Vi må nå frem til de som er beslutningstakere rundt omkring i bedrifter og næringsliv, sier Brox.

Les også Stor kåring: Her er de 10 største håndballtalentene i Norge

De to største inntektskildene til Vipers er sponsor- og billettinntekter. Daglig leder Terje Marcussen har tro på at de kan vokse seg enda større med suksess ute i Europa.

Han ønsker konkurransen fra andre norske klubber velkommen, men kommer med en liten advarsel:

– Vi har planer om å være gode de neste ti årene også. De skal jobbe godt de som skal ta oss igjen.