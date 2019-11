Pochettino hyller Everton-kapteinens gest etter skrekkskaden

Séamus Coleman kom inn i Tottenham-garderoben for å trøste Son Heung-min.

Begge lags spillere reagerte med skrekk da de så tilstanden til André Gomes. ANDREW YATES / REUTERS

78 minutter ut i Premier League-oppgjøret på Goodison Park, på stillingen 0–1, forsøkte Tottenhams Son Heung-min å stoppe Evertons André Gomes ute ved sidelinjen.

Sørkoreaneren skled inn bakfra og sendte Gomes bortover gressmatten, der han kolliderte med Tottenhams Serge Aurier.

I kollisjonen ble Gomes’ høyre fot fanget mellom ballen og Auriers bein, og ankelen ble vridd i en helt unaturlig stilling.

Gomes ble liggende med store smerter, mens både med- og motspillere i umiddelbar nærhet snudde seg bort i avsky da de så Everton-spillerens høyre ben.

Lenge ute

Nå melder Everton at det dreier seg om et brudd og en vridning i høyre ankel for Gomes. Spilleren skal opereres i løpet av dagen. Han må belage seg på en lang periode uten fotball.

Son brøt sammen i gråt og måtte hjelpes ut på sidelinjen. Han fikk rødt kort etter taklingen.

Sons lagkamerat Dele Alli forteller at Son satt utrøstelig i garderoben etter kampen.

– Han er knust og i tårer, men det er ikke hans skyld. Han er en av de snilleste menneskene jeg vet om, og han ville aldri ønsket det der, sier Alli i et intervju vist på TV 2.

Beslutningen om å gi Son rødt kort i situasjonen var omdiskutert, og ingen har til nå uttalt at utfallet av taklingen er noe annet enn et uhell.

Kaptein-trøst

Etter kampen kom Everton-kaptein Séamus Coleman inn i Tottenhams garderobe for å trøste Son Heung-min. Irland-spilleren opplevde selv en stygg bruddskade i en landskamp mot Wales i 2017.

– Everton-spillerne var fantastiske, og jeg vil gjerne takke, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino, ifølge Independent.

– Kapteinen, Coleman, kom innom garderoben for å trøste Sonny (Son). Nå som ting har roet seg, ønsker jeg å si «takk» til spillerne og selvsagt Coleman, som snakket på vegne av Everton-spillerne.

Pochettino er klar i sin oppfatning om at skaden var uheldig.

– Vi synes veldig synd på Andre, men slik er fotballen. Dette er en av konsekvensene. Sonny prøvde bare å rekke ballen, sier italieneren.

Everton-spillerne var veldig preget av det som skjedde.

Cenk Tosun er blant dem som har uttrykt sin støtte til lagkameraten.

– Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde scoret, jeg skulle ønske at vi tapte 0–5 og at dette ikke skjedde. Jeg vet at du kommer tilbake sterkere, skriver han i et innlegg på Instagram.