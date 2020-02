Den uønskede VM-gullvinneren: – En trist dag for sporten

Aleksandr Loginov vant VM-gull i Anterselva. Hele Russland jublet, men den tidligere dopingdømte utøveren så ikke glad ut.

Gullvinneren på sprinten i VM i Anterselva, Aleksandr Loginov, hvilte hodet i håndflaten og smilte ikke én gang under pressekonferansen etter løpet. Han visste at «de andre» snakket om nettopp han, og han fikk også spørsmål om sin dopingfortid. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

ANTERSELVA: Han satt med bøyd hode og snakket om rennet, om hvordan hadde jobbet med å holde fokus, med å glemme alt og bare konsentrere seg om skiskyting. Ikke et smil. Ingen antydning til jubel.

Russiske journalister og tilskuere jublet. Han hvilte haken i hånden og så ut som han lyst til å være et helt annet sted. Her oste rommet av mistanker og påstander om at han egentlig ikke burde vært i mesterskapet.

– Jeg er blitt testet mellom 12 og 16 ganger denne sesongen. Jeg og kona har akkurat kjøpt oss en ny større leilighet. Jeg kan invitere folk hjem for å vise at jeg ikke gjør noe galt, sa Loginov på pressekonferansen etter seieren.

Den uttalelsen ble etterfulgt av latter fra et par-tre russiske mediefolk til stede på den pakkede pressekonferansen.

– Jeg har ikke brydd meg om snakket rundt meg. Men jeg er klar til å snakke med alle utøvere som ønsker å snakke med meg. Og da vil jeg snakke om alt dersom de ønsker det.

Fakta Alexander Loginov Født: 31. januar 1992 (28 år) Fra: Saratov i Russland Meritter: 1 VM-gull på sprint (Anterselva 2020), 1 VM-sølv på sprint (2019 Östersund), 3 VM-bronse på stafetter Verdenscupen: 11 pallplasser, hvorav to er seiere. Han ble tatt for bruk av EPO i 2014 og ble utestengt i to år. 25. november 2016 var dopingdommen sonet. Han kom tilbake til verdenscupen.

Dårlig likt

VM i skiskyting hadde fått en gullvinner som en rekke av konkurrentene ikke unte en seier, en medalje, et gull. Én av dem var Tarjei Bø. Han «raste» som det gjerne heter på nettavisspråket, mot at gullvinneren i det hele tatt er med i dette mesterskapet.

Det handler selvfølgelig om dommen som Loginov fikk for bruk av EPO. Et dopingmiddel som øker yteevnen for utøvere i utholdenhetsidretter. Han hadde sonet ferdig dommen i november 2016 og har siden gjort comeback som skiskytter. Det er ikke alle som har vært like glad for nettopp det.

– En trist dag for skiskyttersporten, sa svenske Sebastian Samuelsson etter at Aleksandr Loginov hadde vunnet gullet. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Trist dag

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson har en rekke ganger protestert mot at utøvere som er tatt for såpass grov doping som bruk av EPO i det hele tatt får lov til å komme tilbake til idretten.

– Dette er en trist dag for skiskyttersporten, sa han til norske medier etter at det hele var over.

Det er en skam for idretten at man kan komme tilbake fra en EPO-dom og fortsatt kunne delta i konkurranser og til og med vinne et VM-gull, mente svensken.

Det er slik at Loginov ifølge alle regler er fri til å konkurrere både i verdenscup og VM. Og det er akkurat dette som er Samuelsson ikke liker.

Fakta Resten av VM i Anterselva Søndag 16. februar: Jaktstarter, 10 km kvinner 13.00, 12,5 km menn 15.15. Tirsdag 18. februar: Normaldistanse, 15 km kvinner 14.15. Onsdag 19. februar: Normaldistanse, 20 km menn 14.15. Torsdag 20. februar: Parstafett 15.15. Lørdag 22. februar: Stafetter, 4 x 6 km kvinner 11.45, 4 x 7,5 km menn 14.45. Søndag 23. februar: Fellesstater, 12,5 km kvinner 12.45, 15 km menn 15.20.

– Han og alle andre som bevisst jukser har ingenting på en idrettsarena å gjøre. Dette er bare trist og jeg hørte jo tonen i garderoben da det viste seg at Loginov gikk mot seier. Det var ikke bare jeg som syntes dette var trist, sa Samuelsson.

Martin Fourcade har også vært svært kritisk til at nettopp Loginov skulle få komme tilbake. Nå ble nettopp han skjøvet ned på en bronseplass av den samme Loginov. Men han valgte å omtale dette i vage ordelag denne gangen.

– Jeg tror at det er viktig å være åpen. Men når man ikke sier noe, og når man bare snakker russisk på alle pressekonferanser, hjelper det ikke for å bygge tillit, sa en franske bronsevinneren. Lenger gikk han ikke i å kritisere russeren som satt ved hans venstre side.

Respekten for feltet

En som ikke var spesielt vag, var Tarjei Bø.

– Det handler om fair play. Du går en sisterunde som er brutalt hard, og du kjemper og kjemper for det sølvet eller den bronsemedalje. Og så går du i mål til bronse, tror du. Men så kommer han russeren, og alle skjønner hvorfor dette føles rart, sa Tarjei Bø da han etter hvert hadde fått reflektert mer over det som hadde skjedd.

Tarjei Bø ga alt for noen hadde lenge trodde skulle bli en bronsemedalje. Den røk og etterpå hadde ikke bare godord til overs for gullvinner Loginov. Foto: Berit Roald

Han hadde havnet på den sure fjerdeplassen bak Loginov, Quentin Fillon Maillet og Fourcade.

– Det som er viktig å få frem at det handler om symboleffekten, fair play og respekten for feltet. Vi diskuterer ikke om han er ren nå, eller om han har lov til å være med akkurat nå. Men det blir ikke like vilkår. Han har jukset og brukt EPO tidligere, og EPO er ikke bare for mye Möllers Tran, sa Tarjei Bø.

– Det er spesielt

Erlend Bjøntegaard hadde ingen god dag på VM-sprinten. Men også han synes det var litt merkelig at en tidligere EPO-dømt skulle opp på pallen for å ta imot gullet.

– Jeg vil jo lyve dersom jeg sa at jeg ikke har noen følelser rundt akkurat dette. Det er spesielt at Russland er her med utøvere som er tidligere dopingtatt når Wada har kommet med en anbefaling om å utestenge landet fra alle mesterskap og OL de fire neste årene. Det er en spesiell situasjon, sa 29-åringen fra Kongsberg etter løpet.

Den russiske gullvinneren har nektet å snakke med mediene hele denne sesongen. Det gjorde han også forrige sesong. Han svarte på tre-fire spørsmål på den internasjonale pressekonferansen via en tolk. Deretter forsvant han fort ut av den summende horden av mediefolk.

Mye på samme dag

Det spesielle ved gullet til Loginov var at det kom på samme dagen som Russland trolig mistet sitt stafettgull i OL på hjemmebane i Sotsji.

Jevgenij Ustjugov som gikk på dette laget har brutt dopingreglene.

Dersom Russland mister det OL-gullet vil Norge rykke opp som bronsevinnere. Det skjer altså samme dag som Loginov sørget for at Tarjei Bø mistet bronsen han hadde inne.

Publisert Publisert: 15. februar 2020 19:45