NFF varsler gjennomgang etter at tilskuere satt og sto for tett

På flere arenaer satt eller sto tilskuerne for tett i den første serierunden i Eliteserien. NFF varsler en evaluering.

Slik satt tilskuerne på Lerkendal i den første omgangen. Etter å ha fått flere beskjeder i pausen, satt de mer spredt i den andre. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

NTB

Spesielt på Lerkendal og i Sarpsborg viste TV-bilder at Rosenborg- og Sarpsborg-fansen satt eller sto altfor nær hverandre.

Regelen var at de 200 supporterne som fikk lov til å se kampen live skulle ha minst to seter mellom dem på tribunen. På Lerkendal satt supporterne tett i tett på den ene tribunen, mens Sarpsborg-fansen sto samlet bak det ene målet i deres oppgjør mot Vålerenga.

– På enkelte stadioner var avstanden en utfordring. Det var vi også forberedt på. Nå skal vi gå gjennom de situasjonene, sa NFFs elitedirektør Lise Klaveness på Eurosport-sendingen etter at samtlige kamper var ferdigspilte tirsdag.

Også i Sarpsborg sto supporterne meget tett. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

– Alle reglene er helt nye for oss, så det tar tid. Vi har ukentlige møter med alle klubbene. Nå skal vi – sammen med klubbene – gå gjennom de tilfellene der folk satt for tett. Her kreves det fleksibilitet. Disse situasjonene må evalueres, sa Klaveness.

Hun la til at det var bra å se at de arrangementsansvarlige på arenaene der supporterne sto eller satt for tett reagerte kjapt etter at delegatene sa fra om avstanden.

Onsdag spilles den første runden ferdig med Start mot Strømsgodset og Haugesund mot Brann.

Supporterne på Nadderud satt med god avstand. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix