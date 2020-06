Seriemesteren satte standarden umiddelbart – utfordrer RBK haltet i serieåpningen

Aldri har det vært så lenge å vente på eliteseriemoro i fotball. Molde satte press på rival Rosenborg fra første kamp.

Magnus Wolff Eikrem (til h.) scoret årets første eliteseriemål i Moldes borteseier mot Aalesund for nesten tomme tribuner. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Det tok snaut ti minutter før Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem scoret i bortekampen mot Aalesund. Han spilte vegg både med en med- og en motspiller før han driblet seg langs 16-meterstreken, vendte og sendte et diagonalskudd i hjørnet. Senere var han involvert i to nye mål i 4-1-seieren.

Først i siste halvdel av juni, etter 97 dagers viruspause i norsk fotball, var det tid for «årets første» i Eliteserien.

Første hjemmescoring, og det første dødballmålet, kom da Fredrik Torsteinbø nikket inn et hjørnespark ved nærmeste stolpe for Viking mot Bodø/Glimt i årets første målfest, som Glimt vant 4-2.

Aalesunds Niklas Castro tok årets første straffespark og noterte også den første straffemissen da han skjøt over Molde-målet. Første kandidat til årets drømmetreff sto Simen Bolkan Nordli for da han brøt en dårlig Molde-pasning og feide ballen i mål nesten fra midtsirkelen til 1-1 for AaFK.

Etzaz Hussain, som leverte den dårlige pasningen, fikk årets første revansj da han banket inn Moldes 2-1-mål etter en Eikrem-corner rett før pause. Leke James ble den første som unnlot å juble for scoring mot gamleklubben da han gjorde 3-1.

Eirik Hestad fastsatte resultatet med målet som gjorde Molde til første serieleder.

Rødt til rasisme

Mjøndalens Stian Aasmundsen fikk det første gule kortet, mens nevnte James ble den første som fikk rødt kort. Han kom sent inn i en duell med Nordli og fikk sitt annet gule kort i kampen.

Røde kort var i bruk allerede før avspark. Det var ingen kneling før sesongen ble sparket i gang, men spillerne fulgte opp idrettens antirasismemarkeringer ved å holde opp laminerte kort og symbolsk gi rasismen rødt kort.

Fire målvakter ble de første som fikk æren av å holde nullen i den nye eliteseriesesongen. Deres lagkamerater må dele skylden for de to første målløse kampene: De første målløse kampene var Rosenborg – Kristiansund og Stabæk – Mjøndalen.

Spillerne og dommeren gir rasismen rødt kort før avspark i eliteseriekampen mellom Rosenborg og Kristiansund på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Mellom Odd og Sandefjord sto det 0-0 mindre enn ti minutter før slutt, men tre sene scoringer ga gjestene 2-1-seier. Den første hjemmeseieren lar altså vente på seg.

Vålerenga gjester Sarpsborg senere tirsdag, mens de to siste kampene i åpningsrunden spilles onsdag.

Halvt år

Om det ikke var for viruspandemien, ville det vært spilt 11 serierunder allerede. Da ville det vært EM-pause i Eliteserien nå, og dersom alt hadde gått etter planen i norsk fotball ville landslaget vært i gang med sitt første sluttspill på 20 år.

I stedet var det historisk sen sesongåpning i Norge. Tirsdagens kamper var de første norske toppkamper på over et halvt år.

Med maksimalt 200 tilskuere på arenaene var det et dramatisk sceneskifte fra forrige kamp, da Viking slo Haugesund i cupfinalen på et fullsatt Ullevaal 8. desember. Mye er endret i verden og fotballen på det halve året.

