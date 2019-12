Sliten Carlsen kjemper i toppen i VM: – Jeg spiller hodeløst

Men den regjerende mesteren gikk på turneringens første tap.

Magnus Carlsen startet svært godt i VM i lynsjakk. Foto: Maria Emelianova / AP

Magnus Carlsen var forhåndsfavoritt og innfridde da han lørdag ble verdensmester i hurtigsjakk. 29-åringen tok vare på forspranget han hadde, og vant etter remis mot rivalen Hikaru Nakamura i det siste partiet.

Om mulig var han en enda større favoritt før lynsjakkdelen av mesterskapet, som startet søndag, noe ekspertene var enige om.

Strålende start

Magnus Carlsen fikk en strålende start da han med svarte brikker vant over Alexandr Predke. Seieren var et faktum etter 36 trekk. Carlsen utnyttet et svakt tårntrekk som muliggjorde at nordmannen ville få en ekstra dronning. Da det var klart, valgte Predke å kaste inn håndkleet.

Han vant også sine fire neste partier. I dagens sjette parti møtte han Nodirbek Abdusattorov, en 15-åring fra Usbekistan. De to var de eneste med fem av fem poeng da de møttes.

– Sensasjonell innsats av usbekeren, som ikke er en av de best rankede i det hele tatt, sa NRKs Torstein Bae.

Og unggutten ble den første som klarte å stoppe Carlsens seiersrekke. Et dramatisk parti endte med remis, og nordmannen var i delt ledelse når halvparten av søndagens totalt 12 partier er spilt.

Slo tilbake

I det sjuende partiet kom det første tapet for Magnus Carlsen, mot Dimiri Andrejkin. Han slo imdlertid tilbake igjen og vant mot Shakhriar Mamedijarov.

– Det er ordentlig tungt i hodet, det har jeg sagt i hele dag. Jeg spiller hodeløst fortsatt. Jeg skulle gjerne unngått det tapet, men jeg er i nærheten av teten, og mer kan jeg ikke be om, sa han etter seieren mot Mamedijarov.

De to andre nordmennene i VM, Aryan Tari og Johan Sebastian Christiansen, har også startet bra. Etter åtte partier var dette status: Johan Sebastian Christiansen: 5,5 poeng. Aryan Tari: 5,5 poeng.

Carlsen er regjerende verdensmester i lynsjakk og ønsker å forsvare tittelen han har hatt siden 2017. Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015.

29-åringen er også regjerende mester i langsjakk. Lørdagens hurtigsjakktittel var hans ellevte totalt i karrieren.

VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Moskva fra 26. til 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene. Søndag er duket for 12 partier, mens de resterende ni spilles mandag.

