Haaland foran et hav av verdensstjerner på eksklusiv liste

Erling Braut Haaland imponerer stort i en liste over de beste fotballspillerne i 2019.

Erling Braut Haaland er høyt rangert på The Guardians liste over de beste spillerne i 2019. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Det er den engelske storavisen The Guardian som har laget en liste over de 100 beste fotballspillerne i 2019.

Ved hjelp av 239 fotballeksperter fra 63 nasjoner har de rangert spillerne fra plass 1–100. Spillerne rangert fra plass nummer 41–100 er nå sluppet. Der finner vi en nordmann.

Erling Braut Haaland er rangert som nummer 53, ifølge ekspertene.

Det gjør at Haaland er foran en haug med verdensstjerner på listen. Spillere som Paul Pogba (55), Edinson Cavani (56), Gerard Pique (82), Zlatan Ibrahimovic (96) og Phillipe Coutinho (100) er alle bak jærbuen på listen.

Klikk her for å se hele listen til The Guardian. De neste dagene vil avisen slippe de neste plassene. Spilleren som troner øverst gjenstår å se.

Mange vil nok ikke mene det er overraskende at Norges landslagsspiss blir rangert så høyt på listen. Haaland har fått sitt store internasjonale gjennombrudd i 2019, og vartet blant annet opp med hele åtte scoringer på seks kamper i gruppespillet av Champions League.

– Det er en ting å banke inn mål mot motstandere i den østerrikske Bundesliga, som han har gjort regelmessig siden mai. Men hans prestasjoner i Champions League har vist at han klarer å steppe opp. Haaland scoret et hat-trick i hans debut i turneringen, og hadde åtte mål på hans fem første kamper. Han er 1.87 meter høy og er velsignet med styrke og tekniske kvaliteter, han er bygd som en mann og har en mental styrke til en spiller med langt større erfaring enn ham selv. I hans nåværende form er potensialet hans skyhøyt, skriver en av artikkelforfatterne, Nick Ames.

Foran mulige spisskonkurrenter

I disse dager er Haaland koblet til flere storklubber ettersom en potensiell overgang ser mer og mer sannsynlig ut når overgangsvinduet åpner i januar.

Ifølge den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano har Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund og RB Leipzig alle lagt inn bud på Haaland.

Derfor er det verdt å merke seg at Haaland er foran flere mulige spisskonkurrenter hos de ulike klubbene på listen til The Guardian.

Haaland er foran Uniteds Marcus Rashford (72), RB Leipzigs superspiss Timo Werner (59) og Dortmunds Marco Reus (80).

Hvor drar Haaland?

Selv om de fleste toppklubbene i Europa skal være interesserte i Haalands tjenester, virker det som om Tyskland kan bli den neste destinasjonen for 19-åringen.

Forrige uke var nemlig Haaland i et møte med både Borussia Dortmund og RB Leipzig. Sistnevnte eies som kjent av gigantselskapet Red Bull, i likhet med Haalands nåværende klubb Red Bull Salzburg.

RB Leipzigs trener, Julian Nagelsmann, kommenterte Haaland-møtet forrige uke.

– Jeg forsøkte å forklare mine idé om fotball på godt engelsk, og jeg synes det var en god samtale. Men det er ikke noe nytt å kunngjøre, sa treneren.

Jan Åge Fjørtoft, som blant annet jobber med tysk fotball for Sky, mener begge de tyske klubbene er gode alternativer.

– Dortmund og Leipzig er to av de klubbene som er best i Europa på å utvikle unge spillere. Den gang Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang gikk til Dortmund, hadde ingen hørt om dem. Leipzig er blitt kritisert i Tyskland fordi det er en ny klubb som er eid av et stort konsern. Men det er en klubb som er veldig tydelig på hvilke spillere den vil ha. Om det blir Leipzig eller Dortmund, synes jeg alle som er glad i norsk fotball og Haaland skal sove veldig godt om natten, sa han til Aftenposten forrige uke.

Publisert: Publisert 18. desember 2019 10:54 Oppdatert: 18. desember 2019 11:05

