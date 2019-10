Dette skjer i VM i dag: Ingebrigtsen-brødrene skal i aksjon

Sjekk hva som skjer i friidretts-VM torsdag.

Jakob og Filip Ingebrigtsen skal i aksjon torsdag kveld. Lise Åserud, NTB Scanpix

For mindre enn 50 minutter siden

Torsdag 3.10: Slik ser programmet ut (øvelser med norske utøvere er uthevet):

15.35: 110 meter hekk, tikamp, menn (Martin Roe)

15.40: Tresteg, kvalifisering, kvinner

16.30: Diskos, tikamp gruppe A, menn

17.15: Lengde, sjukamp, kvinner

17.35: Diskos, tikamp gruppe B, menn (Martin Roe)

18.05: Stavsprang, tikamp gruppe A, menn

18.20: Kule, kvalifiseringsgruppe A, menn

19.05: Stavsprang, tikamp gruppe B, menn (Martin Roe)

19.10: Spyd, sjukamp, kvinner

19.40: Kule, kvalifiseringsgruppe B, menn

21.00: 1500 meter, kvalifisering, menn (Filip og Jakob Ingebrigtsen)

21.05: Spyd, tikamp gruppe A, menn

21.35: Kule, finale, kvinner

22.00: 1500 meter, semifinale, kvinner

22.10: Spyd, sjukamp gruppe B, menn (Martin Roe)

22.50: 400 meter, finale, kvinner

23.05: 800 meter, sjukamp, kvinner

23.25: 1500 meter, tikamp, menn (Martin Roe)

Les også Henriksen etter at VM-medaljen glapp: – Irriterer meg over å bli slått av en som er tatt i doping

Martin Roe fikk det ikke til å stemme i VM onsdag. Kan han slå tilbake i dag? Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Disse utøverne deltar for Norge:

Martin Roe: Tikjemperen fra Bergen skal gjennom de fem siste øvelsene torsdag: 110 meter hekk, diskos, stavsprang, spyd og 1500 meter. Nordmannen hadde en tung VM-dag onsdag. En hamstringskade preget ham, og vondt ble verre da han ble disket på 400 meter. Dermed ligger 27-åringen helt sist (22.-plass) etter første dag. Du kan lese mer om hvorfor Roe ble disket her.

Filip Ingebrigtsen: Løper kvalifisering på 1500 meter. Brøt mandagens 5000 meter på grunn av magekramper, og Sandnes-karen har uttalt at han her svært revansjelysten på denne distansen.

Jakob Ingebrigtsen: Tok ut alt da han ble nummer fem i finalen på 5000 meter mandag. 19-åringen gikk opp i ledelsen med om lag 200 meter igjen, men stivnet og nærmest krøp over målstreken. Han håper selv at han ikke brant av for mye krutt til kveldens 1500-meterkvalik.

Publisert 3. oktober 2019 06:28