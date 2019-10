Rasismeskandalen sjokkerte Fotball-Europa. Tidligere norsk UEFA-topp mener det «forgifter» idretten.

England-stjerner ble offer for rasistiske tilrop fra Bulgaria-supportere. Forskere mener det er et stort samfunnsproblem i Øst-Europa.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

England-sjefen Gareth Southgate holder rundt Marcus Rashford. CARL RECINE / REUTERS

Viljam Brodahl

Anders Møllersen

Lydene fra tribunen i Sofia var ikke til å ta feil av. To ganger stoppet dommeren kampen, men «aperopene» fortsatte mot de engelske spillerne.

Hendelsene i mandagens EM-kvalifiseringskamp mellom Bulgaria og England har sendt sjokkbølger gjennom Fotball-Europa. Igjen er idretten blitt rammet av en stygg rasismesak.

– Det er absolutt lavmål. Det skal ikke finnes, det må utryddes. Det forgifter både fotballen og samfunnet på en måte vi ikke kan leve med, sier Per Ravn Omdal.

Han er tidligere visepresident i det europeiske fotballforbundet (UEFA) og har også en periode bak seg som president i Norges Fotballforbund.

Omdal avskyr oppførselen til enkelte av de bulgarske supporterne.

Per Ravn Omdal var lenge en del av UEFAs Fair Play-komité. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Ulike straffemetoder

I tillegg til sin tidligere posisjon som visepresident i UEFA, har han også vært nestleder i Fair Play-komiteen.

Han er klar på at det europeiske fotballforbundet har en rekke sanksjonsmuligheter.

Utestenge publikum fra arenaen i flere kamper, gi landet forbud mot å delta i internasjonale konkurranser i en periode eller kaste ut landet fra kvalifiseringen, er blant mulighetene UEFA har.

– Alle muligheter er åpne (for UEFA), sier Omdal.

Flere tilfeller den siste tiden

Dette ikke første gang et land er ilagt straff for rasistiske tilrop fra tribunen under en kamp den siste tiden. Romania, Norges motstander i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp, fikk opprinnelig et forbud mot å ha tilskuere under kampen. I etterkant ble forbudet endret til ikke å gjelde barn opp til 14 år.

I 2003 ble den norske landslagsspissen John Carew utsatt for rasisme i et oppgjør mot Bosnia.

Flere eksempler har også rystet den europeiske toppfotballen:

En italiensk fotballekspert fikk i september sparken etter rasistiske beskrivelser av Inter Milans Romelu Lukaku under en TV-sending.

Manchester United-spillerne Paul Pogba og Marcus Rashford fikk rasistiske meldinger på Twitter etter å ha bommet på straffespark i august

UEFA straffet Slovan Bratislava med tomme tribuner etter rasistiske tilrop i kampen mot PAOK i august i år.

UEFA nektet Røde Stjerne-supportere å kjøpe billetter til Champions League-kampen mot Tottenham etter rasistiske tilrop i kampen mot HJK Helsinki i juli

Manchester City-stjernen Raheem Sterling var blant spillerne som fikk rasistiske tilrop rettet mot seg. CARL RECINE / REUTERS

– Et samfunnsproblem

Grunnen til at dette er blitt et så stort problem i Øst-Europa, bunner i flere årsaker, mener forskere.

– Oppblomstringen av nasjonalismen i disse landene er trolig den viktigste årsaken, forteller Hans Kristian Hognestad.

Han er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge og har forsket på holdninger blant fotballsupportere. Han mener problemet ikke nødvendigvis vil bli løst ved sanksjoner.

– Selv om man forbyr apekattlyder, betyr det ikke at problemet forsvinner. Holdningene finnes der fremdeles. Det å endre holdningene er en større samfunnsoppgave. Dette er et spørsmål om skole, utdanning og integreringsarbeid, sier Hognestad.

Har også skjedd i Norge

Fotballkamper skiller seg ut som en særegen offentlig arena, forteller Hognestad. Forskeren mener det ikke finnes andre steder i samfunnet der man kollektivt kan uttrykke seg på samme måte.

Likevel minner han om at slike hendelser også har skjedd i Vest-Europa, blant annet i Norge.

Under en eliteseriekamp på Bislett i 1988, kastet noen Vålerenga-supportere bananer etter den mørkhudede Kongsvinger-spilleren Caleb Francis. Da tok klubben et oppgjør og satte et stort fokus på å få bort slike holdninger.

– Det er umulig å stå på en tribune i Norge, England eller Tyskland i dag og lage apekattlyder. Det er utenkelig, sier forskeren.

Han mener den indre justisen står så sterkt på tribunene i Vest-Europa. Det gjør at supporterne selv ikke vil tolerere slike holdninger.

– Det er helt sikkert folk på tribunene i Vest-Europa som deler samme rasistiske synspunkter, men de kan ikke ytre det offentlig på samme måte som i Øst-Europa, sier han.

En Bulgaria-supporter holdt denne genseren frem under kampen. CARL RECINE / REUTERS

– Maskulin «show-off»-kultur

Hognestad får støtte av Øivind Kopperud. Han er forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

– Det er ofte kombinert med vold i en form av en maskulin «show-off»-kultur, der dessverre rasisme er et element, forteller han.

Kopperud fikk med seg skandalescenene i kampen mellom Bulgaria og England. Han mener man må slå hardt ned på slike hendelser for å få bukt med problemet.

– I mange østeuropeiske land oppfattes dette som en del av tribunekulturen, og det vekker ikke de samme reaksjonene som hos oss. Det blir sett på som kult hos mange å lage apelyder mot fargede spillere og en måte å støtte laget sitt på. Den eneste måten man kan gjøre noe med det, er å sette hardt mot hardt, sier han.

Den oppfordringen deler Sarpsborg 08s Amin Askar. Han savner at man går knallhardt til verks.

– Det er jo ubegripelig at dette forekommer i 2019. Det er trist at vi ikke har kommet lenger. Jeg synes at det er på tide med poengstraff. Da blir forbundene presset hardt til drastiske tiltak mot slike ting, sier Amin Askar.