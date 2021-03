Pogba tilbake med et smell: Sendte Manchester United videre i Europa League

(Milan – Manchester United 0–1, 1–2 sammenlagt) Han har vært ute med skade siden tidlig i februar, men i comebacket brukte Paul Pogba (28) mindre enn tre minutter på å utgjøre en forskjell.

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Etter en tam 1. omgang kom franskmannen inn etter pause, og to minutter og 51 sekunder senere lå ballen i nettet. Fra kort hold og skrå vinkel vartet Pogba opp med en smart avslutning da han prikket ballen forbi Gianluigi Donnarumma.

Det ble kampens eneste scoring, og med sin femte fulltreffer for sesongen reddet Pogba avansement og sendte Manchester United videre i Europa League med 2–1 sammenlagt.

– Det hjelper alltid å ha en verdensklassespiller som Paul Pogba for å gjøre en forskjell. Det gjorde han, sier Luke Shaw etter kampen ifølge BBC.

Det er TV2-ekspert Simen Stamsø-Møller enig i.

– Pogba er en «gamechanger». Han har det lille ekstra. Det var omtrent det som skilte disse lagene, sier han.

MATCHVINNER: Manchester United så ut som to forskjellige lag før og etter Paul Pogbas inntreden på San Siro-gresset. Her omfavnes han av Bruno Fernandes etter scoringen sin. Foto: Antonio Calanni / AP

Paul Pogba var tilbake i Manchester United-troppen for første gang siden kampen mot Everton 6. februar. Siden har han vært ute med en hamstringskade, men franskmannen startet på benken. Fra siden fikk han se Manchester United slite med å skape sjanser mot et Milan-lag som forsvarte seg godt.

Premissene var enkle: Ettersom Simon Kjær stanget inn et sent og viktig bortemål for Milan i det første oppgjøret måtte Manchester United frem å score, men det var italienerne som var nærmest scoring i det som var en sjansefattig første omgang.

På overtid av omgangen fikk Rade Krunic muligheten etter en flott Milan-kontring, men midtbanespilleren fikk ikke noe klokkerent treff, og dermed sto det målløst til pause.

Kort tid etter Pogbas scoring svarte Stefano Pioli med å sette inn Zlatan Ibrahimovic, som i likhet med Pogba var tilbake i kamptroppen etter å ha vært ute med skade. Svensken, som var med på å vinne Europa League sammen med Manchester United og Pogba i 2016/17 (en finale der Pogba scoret og Ibrahimovic så kampen fra tribunen pga. skade), var svært nærme scoring:

Den landslagsklare 39-åringen var suveren i lufta i duell med ti centimeter lavere Luke Shaw, men headingen hans ble mesterlig reddet av Dean Henderson, som nå har holdt nullen i elleve av 18 kamper for Manchester United.

LUFTAS BARON: Her knuser Zlatan Ibrahimovic Luke Shaw i lufta, men Dean Henderson vartet opp med en strålende redning. Foto: Antonio Calanni / AP

Pogba viste også sin luftstyrke på tampen da han knuste Manchester United-utlånte Diogo Dalot i lufta, men franskmannens heading landet på nettaket.

Det ble ikke flere scoringer i Milano, men Milan presset på for utligning på tampen, uten hell.

Dermed er Manchester United klare for kvartfinale i Europa League. Forrige sesong tok de seg til semifinalen, der de ble slått ut av Sevilla, som senere gikk helt til topps i turneringen.

Øvrige Europa League-resultat:

Dinamo Zagreb – Tottenham 3–0, 3–2 sammenlagt

Arsenal – Olympiakos 0–1, 3–2 sammenlagt

Molde – Granada 2–1, 2–3 sammenlagt

Sjakhtar Donetsk – Roma 1–2, 1–5 sammenlagt

Rangers – Slavia Praha 0–2, 1–3 sammenlagt

Villarreal – Dynamo Kiev 2–0, 4–0 sammenlagt

Young Boys – Ajax 0–2, 0–5 sammenlagt

Fredag ettermiddag trekkes kvartfinalene i Europa League.

VG kommer tilbake med mer.