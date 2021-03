King røper Ødegaard-SMS-er: – Passer ham perfekt

MARBELLA (VG) Joshua King (29) anbefalte Martin Ødegaard (22) å si ja til Arsenal-utlån. King mener landslaget er det beste i hans tid, og kaller Erling Braut Haaland (20) verdens nest beste spiss.

APPLAUS: Everton-spiller Joshua King likte godt at Martin Ødegaard dro på utlån til Arsenal fra Real Madrid. Her fra en pressekonferanse i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg har mange kompiser som sier de har gitt opp håpet om at vi skal komme til mesterskap. Det er alltid nesten, og det mangler den siste lille x-faktoren. Men skal jeg være ærlig, er dette det beste landslaget jeg har vært med på, med talenter som Sander Berge, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, sier King til pressen i solen i Marbella.

Han gjennomførte en økt sammen med et fåtall spillere som alt er på plass i Spania i forbindelse med landslagssamlingen. Det er den første under ledelse av Ståle Solbakken. Gibraltar (24. mars), Tyrkia (27. mars) og Montenegro (30. mars) venter i VM-kvaliken.

Solbakken har gitt Ødegaard kapteinsbindet. Det er et valg King støtter. King stiller seg også bak Ødegaards låneovergang fra Real Madrid til Arsenal.

– Da jeg så ryktet om Arsenal, sendte jeg Martin melding «du må dra til Arsenal». Jeg synes klubben passer ham perfekt. Han svarte «er du sikker?, er du sikker?». Jeg var så sikker. Arsenal, deres spillestill og Martin… Det passet bra i mitt hode, sier King entusiatisk.

Solbakken skal forsøke å lede Norge til første mesterskap siden 2000. King ser et klart argument på hvorfor det skal gå nå, i motsetning til tidligere.

– Kvaliteten i troppen, sier Everton-spilleren.

STERK I TROEN: Joshua King (t.v) mener dagens landslag er det beste han har spilt på, og trekker frem Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge som en del av grunnen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Angriperen må finne seg å være bak Erling Braut Haaland i spisskøen på landslaget. Men tross lite spilletid for Everton, under manager Carlo Ancelotti, er 29-åringen klar på å at han skal bidra.

– Erling er verdens nest beste spiss etter Robert Lewandowski (Bayern München), spør du meg. Men jeg er langt fra ferdig på landslaget, sier King og fortsetter:

– Jeg vet at jeg starter på dette laget når jeg er i god form.

Haaland scoret begge i Borussia Dortmunds 2–2-kamp mot Köln lørdag. Dortmund er i trøbbel med å kvalifisere seg til Champions League neste sesong, og etter slutt var Haaland tydelig frustrert. Han kastet trøyen sin til en motspiller og gikk raskt i garderoben.

– Han kastet vel drakten til en som ble glad for den. Det tror jeg vi må bare akseptere. Det er kanskje derfor Erling er der han er. Han har en «drive» og «go» som tilsier at han vil vinne. Det var ikke noe god dag for Dortmund med Frankfurt-seier, sier Solbakken.

Med åtte kamper igjen er Dortmund fire poeng bak Frankfurt på fjerdeplass, som sikrer Champions League. Solbakken har ikke tenkt på om Haaland bør bytte klubb om Dortmund ikke kvalifiserer seg til Fotball-Europas beste selskap.

– Det har jeg ikke tenkt på. Om han spiller for Dortmund ett år til, vil ikke det bety all verden for meg. Det må du spørre han om. Det er ikke noe som plager meg.

