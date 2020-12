TV 2-profilene jubler: – Verdens beste julegave

TV-kanalen har sikret seg rettighetene til norsk fotball fra 2023. Det får flere av profilene til å juble.

– VERDENS KULESTE: Slik omtaler Jesper Mathisen rettighetene kanalen har sikret seg. Foto: Frode Hansen

– Det var verdens beste julegave, det. For meg er norsk fotball verdens kuleste rettighet. Nærheten til aktørene gjør det til det gøyeste å jobbe med, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter at nyheten ble bekreftet.

TV 2 har sikret seg rettighetene til å vise norsk fotball fra 2023 til 2028. Prislappen er på 4,5 milliarder.

– Dette var en fantastisk nyhet for oss selvfølgelig. Jeg opplever at dette er kjempe-triumf. Kampen om rettigheter er univers man som ansatt ikke har noe med å gjøre, men det betyr enormt for arbeidsplassen. En meget hyggelig julepresang, sier programleder og kommentator Marius Skjelbæk.

GLEDER SEG: Marius Skjelbæk. Foto: Frode Hansen

Han er klar på hva folk kan vente seg når det er deres tur til å ta over spakene.

– Det folk kan forvente er at vi er folkelige og profesjonelle. Vi går ikke inn i dette som en heiagjeng. Vi går inn her som en uavhengig journalistisk institusjon, som kommer til å behandle produktet med kjærlighet og respekt, men også med en journalistisk uavhengig inngang.

Også kanalens Premier League-kommentator, Øyvind Alsaker, jubler.

– Jeg har fantastiske minner fra Eliteserien den gang det het Tippeligaen. Hvis TV2 kan være med på en ny gullalder for norsk fotball hadde det vært fantastisk gøy, sier Alsaker.

JUBLER: Øyvind Alsaker. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Vender hjem

Det var TV 2 som sendte norsk fotball frem til Discovery vant den forrige rettighetskampen - om sesongene fra 2017 til og med 2022.

Den forrige rettighetsperioden blir ofte beskrevet som norsk fotballs gullalder, med sterke seertall og stor interesse.

– Det var en litt annen tid. Vi får ikke se de tallene igjen hvis vi skal se realistisk på det, men jeg kan love at TV 2 kommer til å gi full gass mot norsk fotball, sier Mathisen, og legger til at han mener Discovery har gjort en veldig god jobb med rettighetene de siste årene.

Marius Skjælbek mener det nå er tilbake til røttene.

– Mange sier at norsk fotball kommer hjem - jeg vil heller si at TV 2 kommer hjem. Hvis et mediehus på størrelse med TV 2 skal ha en grunnleggende visjon må det være at vi skal være best på det som er oss nærmest, nemlig det norske innholdet. Nå har vi sikret oss den soleklart mest attraktive norske rettigheten som finnes. Det viktige her er at det er TV 2 vender hjem, slår Skjelbæk fast.