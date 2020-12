Alpinkometen Braathen: – Jeg er fortsatt en «underdog»

Lucas Braathen (20) vant sesongens første renn i verdenscupen, men trives fremdeles best som underdog.

LIKER SEG BEST I UTFORDRERPOSISJON: Lucas Braathen foretrekker å være underdog. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Braathen kom opp som «den neste» forrige sesong og viste for alvor at han var det nettopp det da han suste ned til seier i Sölden etter en fantastisk annenomgang for to måneder siden.

Men selv om han vant åpningsrennet denne sesongen, ønsker 20-åringen å holde seg i en utfordrerposisjon.

– Det å være «underdog» er noe jeg alltid har trivdes med. Mer enn å være han i rampelyset. Jeg er fortsatt en «underdog». Gode resultater som Sölden bygger bare opp selvtilliten min, selv om den kanskje er god nok fra før, sier han humrende.

Lucas Braathen endte på 12.- og 13. plass i storslalåmrennene i Santa Caterina for to uker siden.

– For meg er 12.- og 13. plass veldig bra. Det er veldig bra resultater i verdenscupen i alpint. Det er mer kjøringen, de tekniske og taktiske valgene man sitter igjen og grubler på. Det som gjør at man sliter å sove om natten, sier Braathen.

Den siste tiden har Braathen vært i italienske Paganella med det norske landslaget for å terpe inn mot den hektiske sesongen.

Der mener han at han har fått løst noen tekniske utfordringer fra Santa Caterina, som 20-åringen håper vil gi enda bedre resultater i Alta Badia.

Etter søndagens storslalåmrenn i Alta Badia, starter slalåmsesongen med slalåm i samme sted på mandag og i Madonna di Campiglio tirsdag. Etter nyttår går utøverne nærmest fra slalåmrenn til slalåmrenn, med hele syv slalåmrenn i løpet av januar.

– Slalåmformen er mye bedre nå enn det jeg lå an til før treningssamlingen i Paganella nå. Eneste slalåmtreningen jeg hadde var en to ukers blokk i Sverige etter Sölden. Det var en tøff periode, hvor jeg slet litt med slalåmen. Jeg har fokusert mye på det nå og det har løsnet veldig.

Henrik Kristoffersen (26) kan ikke belage seg på noe underdog-stempel lengre, men forventningene til nordmannen er muligens noe lavere etter prestasjonene i Santa Caterina.

Etter at han tok sin første verdenscupseier i storslalåm i Meribel i 2015, hadde han kun fem ganger i løpet av 43 renn endt utenfor topp 10 i storslalåm i verdenscupen, VM og OL før sesongen 2020/2021.

I nevnte periode har det blitt ytterligere tre verdenscupseier, VM-gull og OL-sølv i disiplinen, men etter karrierebeste i Sölden (femteplass) i oktober, måtte nordmannen nøye seg med 22. plass og 12. plass i Santa Caterina for snart to uker siden.

Fakta Kristoffersens renn utenfor topp 10 i storslalåm siden første verdenscupseier 12. desember 2015: Val d’Isère – kjørte ut i andre omgang

4. mars 2017: Kranjska Gora – 11. plass

16. desember 2018: Alta Badia – 14. plass

16. mars 2019: Soldeu-Grandvalira – 11. plass

27. oktober 2019: Sölden – 18. plass

5. desember 2020: Santa Caterina – 22. plass

7. desember 2020: Santa Caterina – 12. plass

– Det første rennet, hvor jeg gjør en stor feil, det er slikt som kan skje. Mest skuffende var annenomgangen i det andre rennet, hvor det bare går sakte. Jeg vet ikke om jeg skal si at man begynner å stille spørsmål, men man blir ekstra nøye og skjerper opp så mye en klarer. Du kan ikke legge deg ned og synes synd på deg selv, du må ta opp hansken og slåss, sier Kristoffersen under en digital pressekonferanse i forkant av helgens verdenscuprenn.

– Det var for dårlig rett og slett. For dårlig av de rundt og av meg, av alle sammen rett og slett, sier Kristoffersen, og er klar på at det hovedsakelig ligger på ham.

Med noen justeringer i utstyret og et solid treningsarbeid de siste dagene, håper han på bedring denne helgen.

– Trening er trening og renn er renn. Det er to forskjellige ting. Man må gjøre så bra man kan, men man blir ikke verdensmester på trening, men av trening, minner han om.

