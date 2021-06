Åpningsseremonien fikk hard medfart – så entret Andrea Bocelli gressmatten

Det er som regel ikke noe fotballmesterskap uten veldig delte meninger rundt åpningsseremonien. Dette året var ikke noe unntak.

Feeden kokte da et tidvis dataanimert show tok over åpningsseremonien i Roma, og mange fotballelskere var raskt ute med slaktekniven.

– Brukt Windows Opening Ceremony Maker 2.0 ja, skriver programleder og moromann Einar Tørnquist syrlig på Twitter.

– Åpningssermonier har ingenting med en fotballkamp å gjøre. Ha det på en egen dag om folk så absolutt må ha det. Dette dreper hele opptakten til kampen, sier Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud.

Flere andre var svært skeptisk til det som ble levert i den italienske hovedstaden, men det var helt til Andrea Bocelli begynte å synge.

– Hvem elsker ikke Andrea Bocelli? Kan ikke være noen, skriver fotballkommentatoren Derek Rae.

fullskjerm neste RØST: Andrea Bocelli leverte som alltid i verdensklasse. 1 av 2 Foto: Andrew Medichini / POOL / AP POOL

Han var langt fra den eneste som lot seg imponere av operasangeren. VGTVs egne Bernt Hulsker og Erik Follestad var blant dem:

Samuel Luckhurst i Manchester Evening News mener at BBC gjorde rett i å vente med å vise åpningsseremonien til Bocelli begynte. Også flere andre fotballkjennere rundt om på kontinentet tok av seg hatten:

Etter at Bocelli var ferdig kom Bono & co. ut for å opptre:

Få synger nasjonalsangen med mer innlevelse enn italienerne.

Spesielt målvaktslegenden Gianluigi Buffon har vært blant de som har skilt seg ut med sin entusiastiske deltakelse, men i fredagens kamp er det Gianluigi Donnarumma som vokter buret for Italia.