Start-treneren svarer på kritikken: – Skjønner at det er spesielt

Sindre Tjelmeland (31) har fått kraftig kritikk for måten han forlot Ull/Kisa på. Starts nye trener forstår reaksjonene.

NY JOBB: Sindre Tjelmeland er hentet til Start for å ta sørlendingene opp igjen til Eliteserien. Foto: Fredrik Hagen

Bare seks måneder etter at han fikk sin første trenerjobb I Ull/Kisa, tar Sindre Tjelmeland (31) turen videre til Kristiansand og Start. Den raske avgangen har vekt sterke reaksjoner og Tjelmeland får det glatte lag på kommentarplass hos Romerikes Blad.

«Han dolker klubben som viste ham tillit da de ansette ham som ung og uerfaren trener på landets nest øverste nivå, i ryggen», skriver avisen.

– Jeg har full forståelse for at timingen blir ugunstig etter bare fem seriekamper. Samtidig kan ikke jeg styre når Start tar kontakt. Jeg måtte forholde meg til tilbudet jeg fikk fra de og spørre meg selv: «Kan jeg lykkes der?». Prosjektet virker så utrolig spennende, med en ny retning og ny giv, forteller Tjelmeland om avgjørelsen til VG.

Ansettelsen har vært ventet i flere dager. Allerede onsdag fortalte Ull/Kisa at Tjelmeland ikke ville lede laget mot Start, og fredag meldte Fædrelandsvennen at avtalen var i boks. Lørdag bekreftes det av klubben selv.

– Det ligger et stort potensial i Start, med de fasilitetene, det området, interessen og mulighetene som er på Sørlandet. Det trigger meg veldig, sier den nyansatte treneren.

Lørdag møttes Start og Ull/Kisa til kamp, hvor Tjelmelands gamle klubb gikk seirende ut med 3–1.

– Jeg har ingenting vondt å si om Ull/Kisa. Det er en fantastisk klubb med mange fine mennesker. Som jeg sa tidligere, så skjønner jeg at timingen blir spesiell og at det er litt rart etter bare fem kamper.

Overfor Discovery har daglig leder i Ull/Kisa Andreas Aalbu anklaget Tjelmeland for å ha gitt Start-investor Kjetil Aasen tilgang til klubbens analyseverktøy.

Analyseverktøyet skal ha gitt Aasen muligheten til å studere Ull/Kisas treninger. Aalbu har vært klar over at Tjelmeland og Aasen har en god relasjon, men mener treneren har sveket klubben gjennom å gi Start-investoren tilgang.

– Det irriterer meg, for dette virker som at det har vært mer prat i kulissene lengre enn jeg har visst om. Det virker som at han har brukt dette for å posisjonere seg overfor Start-eierne, sier Aalbu til kanalen.

Konfrontert med påstandene fra Ull/Kisa-lederen sier Tjelmeland at det hele er «tatt fullstendig ut av kontekst». Han vil ikke si noe mer om saken og viser til svaret han har gitt til Fædrelandsvennen.

Der forteller Tjelmeland at Aasen hadde tilgang til analyseverktøyet også da han jobbet i Åsane og at han har brukt Start-investoren som en sparringpartner.

– I Kisa begynte det med noen tilbakemeldinger jeg hadde fått på Sondre Sørløkk som vi diskuterte på telefon, og som han ville bruke for å gi noen tilbakemeldinger til sin sønn med tanke på hva man ser etter i toppfotballen, forklarer Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Han hevder at Aasen knapt har vært innlogget og at han hadde glemt at vennen hadde tilgang til verktøyet. Samtidig tar Tjelmeland selvkritikk.

– Jeg må nok også ta læring på hvem jeg er åpen med. Jeg bruker aktivt folk rundt meg og deler mye fra min hverdag for å få innspill til hvordan jeg kan bli bedre. I dette tilfelle skjønner at det kan se rart ut fra utsiden og at man kan spekulere i vår tette relasjon, fortsetter den nye Start-treneren overfor avisen.

