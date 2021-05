Spanske medier: Zidane ferdig i Real Madrid etter sesongen

Ifølge spanske medier har Zinédine Zidane (48) allerede informert Real Madrid-spillerne om at han forlater klubben når denne sesongen er over.

FERDIG? Zinedine Zidane skal ifølge spanske medier være på vei ut av dørene på Santiago Bernabeu. Foto: realmadrid.com / HANDOUT / realmadrid.com

Radiokanalen Onda Cero og den spanske storavisen MARCA melder dette.

Zidanes fremtid i klubben har vært gjenstand for spekulasjon en stund nå, men ifølge de spanske mediene skal franskmannen ha bestemt seg kort tid etter at Real Madrid ble slått ut av Champions League mot Chelsea. Da skal Zidane ha gitt beskjed til spillerne om at han ikke leder Los Blancos neste sesong.

På lørdagens pressekonferanse i forbindelse med kveldens kamp mot Athletic Club, kom Zidane med, det som på det tidspunktet, var en kryptisk uttalelse.

– Noen ganger er det best å bli værende, andre ganger er det til det beste for alle at du drar, sa den legendariske franskmannen.

Zidane er inne i sin andre trenerperiode i Real Madrid. Hans første periode var fra 2016 til 2018, før han tok over igjen i 2019. Han har totalt vunnet elleve titler som sjef for Real Madrid, og kan fort ende opp med tolv.

Det går mot en nervepirrende avslutning på La Liga-sesongen. Akkurat nå, med to serierunder igjen, er det fire poeng som skiller de tre øverste lagene. Atlético Madrid er i førersetet, to poeng foran Real Madrid, mens Barcelona er bortimot hektet av.

Real Madrid møter Athletic Club søndag kveld, før sesongen avsluttes mot Villarreal neste helg. Atlético Madrid skal på sin side møte Osasuna og Real Valladolid.

Ifølge MARCA starter nå jobben med å finne Zidanes etterfølger, og ifølge avisen er det hans gamle lagkamerat Raúl som er favoritt til å ta over. Spanjolen var lenge Real Madrids mestscorende spiller gjennom tidene før Cristiano Ronaldo tok rekorden.

Raúl leder Real Madrid Castilla akkurat nå, og skal også være ønsket av Eintract Frankfurt. Real Madrid har også italienske Massimiliano Allegri og den tyske landslagssjefen Joachim Löw på blokken, ifølge MARCA.

