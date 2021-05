Rørt Graham Hansen: Ville legge opp etter finaletap

(Chelsea-Barcelona 0–4) Caroline Graham Hansen (26) bruker ordet «magisk» om Champions League-triumfen - og innrømmer at hun var langt nede etter finaletapet i 2018.

ENDELIG: Caroline Graham Hansen kysser medaljen som er beviset på at hun endelig har vunnet Champions League. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

– Etter 2018-finalen ringte jeg hjem og sa at jeg legger opp. Jeg følte meg langt nede og skuffet, sier Barcelonas norske profil i et intervju vist på viafree.no.

Etter at to tidligere finaler har endt i tårer, var Caroline Graham Hansen involvert i tre av Barcelonas fire mål før hun ble byttet ut etter en times spill i finalen mot Chelsea på Gamla Ullevi i Göteborg.

Hun satte selv inn 4–0-målet etter å ha blitt servert ballen på sølvfat av lagvenninnen Lieke Martens. Barcelona blir dermed den første klubben som vinner Champions League for begge kjønn.

Som forklaring på hvorfor hun ville legge i 2018, sier Graham Hansen til viafree.no:

– Det var masse skader. Fotball var ikke gøy lenger. Derfor er det en fantastisk opptur å stå her tre år senere og ha bidratt så sterkt i finalen og vinne.

På spørsmål om hvorfor hun ikke har gitt opp, svarer Norges åttende Champions League-vinner gjennom tidene at hun har hatt bra folk rundt seg og at hun i Barcelona har funnet tilbake gleden ved å spille fotball. Ikke overraskende liker Graham Hansen seg i den lekne fotballen som spilles der.

Sportsavisen SPORT har denne børsvurderingen av Graham Hansen:

– Graham var et av de store uromomentene i kampen. Den norske spilleren sluttet aldri å drive fremover på høyresiden for å søke etter sin spesialitet: målgivende. Hun skapte situasjonen før straffesparket og scoret 4-0-målet. Hun var fullstendig avgjørende. Hun ble tettere fulgt i den andre omgangen og ble til slutt byttet ut for Mariona Caldentey.

Hos en annen sportsavis, Marca, har hun fått 2 av tre stjerner på børsen – den eneste med tre stjerner er Aitana Bonmati.

– Det er magisk. Det er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier den norske Barca-spilleren til viafree.no.

– Dette skal bare nytes, sier Caroline Graham Hansen til Aftonbladets journalist Petra Thorén natt til 17. mai.

– Vi spiller vel tika taka-fotball i Barcelona. Det viser at det går an for oss damer å spille sånn også.

– Vi har hatt en bra vane i år med kjappe scoringer, og mål preger fotballkamper, sier Norges Champions League-helt om at Barca tok ledelsen allerede etter 34 sekunder - etter at to Chelsea-spillere hadde vært sist på ballen.

– Hva kan du si om ditt eget mål?

– Jeg er heldig som får sette ballen i mål. Det er utrolig gøy å score i en finale. Det er spesielt.

Barcelona-spillerne klippet etter kampen ned nettet på den siden de spilte mot i 1. omgang. Slik forklarer Graham Hansen dette til Aftonbladet:

– Det er vel en spansk tradisjon, pluss at vi scoret alle fire målene der. Så da skal nettet være med hjem, gliser hun.

SMASK: Champions League-troféet fikk merke hvor mye Caroline Graham Hansen har lenget etter det. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Publisert Publisert: 17. mai 2021 00:25 Oppdatert: 17. mai 2021 01:35

