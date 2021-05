Manchester United bekrefter Cavani-forlengelse

Ole Gunnar Solskjær fikk det som han ville: Edinson Cavani (34) tar i hvert fall én sesong til på Old Trafford.

FORTSETTER SAMARBEIDET: Edinson Cavani (t.v.) og Ole Gunnar Solskjær. Foto: Jon Super / PA Wire

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Manchester United bekrefter i en pressemelding at Edinson Cavani har forlenget kontrakten med klubben. Han tar dermed en sesong til på Old Trafford.

Den siste tiden har Cavanis fremtid vært usikker. Han skal angivelig ha vært interessert i å flytte hjem til Sør-Amerika for å være nærmere familien, og argentinske Boca Juniors skal ha vært klare til å hente uruguyaneren. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har selv vært krystallklar på at han vil beholde målsniken.

Og nå har nordmannen fått det som han vil.

Les også Solskjær vil gjøre alt han kan for å beholde Cavani: – Han vet hva jeg føler

Roser Solskjær

Cavanis nye kontrakt holder ham på Drømmenes Teater til juni 2022. Ifølge Sky Sports er det også en opsjon i avtalen som gjør at avtalen kan forlenges til 2023.

Spissen har notert seg for 15 scoringer for de røde djevlene, og har vært en viktig bidragsyter til at Manchester United er på 2. plass i Premier League og klare for Europa League-finale.

– Gjennom sesongen har jeg fått sterke følelser for klubben og alt den står for. Jeg føler et skikkelig bånd med lagkameratene og støtteapparatet. De gir meg motivasjon hver dag, og jeg vet at vi sammen kan oppnå spesielle ting, sier Cavani i pressemeldingen.

Les også Solskjær og co. nærmer seg utrolig rekord: – Vi viser styrke, moral og kvalitet

Han tar seg også tid til å både rose og takke Solskjær.

– Fra øyeblikket jeg kom følte jeg managerens tillit. Som spiller, gir den troen deg den perfekte anledning til å gjøre ditt beste, og det vil jeg takke ham for, sier Cavani, som tegnet seg på scoringslisten da Manchester United slo Aston Villa søndag:

Solskjær er naturligvis strålende fornøyd med spissen som kom til Manchester United på tampen av overgangsvinduet i fjor.

– Jeg sa det da Edinson signerte, at han ville ta med seg energi, kraft og lederegenskaper til gruppen. Og jeg har ikke tatt feil. Han har vært alt jeg trodde han kom til å være og mer, sier Solskjær, som fortsetter å rose spissen:

– Som trenere kjenner vi til målstatistikken hans. Men det er personligheten hans som har tilført dette laget så mye. Han har en vinnermentalitet, og har også en bestemt holdning til alt han gjør, tilføyer han.