Derfor valgte han Leipzig: – Klubben passer meg perfekt

Alexander Sørloth sier at det ikke tok lang tid før han var hundre prosent sikker på at RB Leipzig var den rette klubben for ham.

Alexander Sørloth holdt pressekonferanse onsdag. Foto: Sebastian Willnow / DPA

Etter en lang periode med spekulasjoner, ble Alexander Sørloth endelig presentert som ny RB Leipzig-spiller tirsdag ettermiddag. Onsdag holdt han pressekonferanse.

– Helt siden jeg kom i kontakt med RB Leipzig, var jeg hundre prosent sikker på at jeg ville komme hit. Klubben passer perfekt for meg, sa Sørloth om klubbvalget.

– De ønsker å angripe, skape sjanser, og det er min stil fotball. Jeg har sett mye Bundesliga. Det går raskt, det er mye mål og underholdende fotball. Forhåpentlig blir det like artig for meg å spille også, utdypet han.

Alexander Sørloth ble presentert som Leipzig-spiller onsdag. Foto: Sebastian Willnow / DPA

Sammenlignet med Haaland

Trønderen forklarte at han har snakket med både pappa Gøran Sørloth og Erling Braut Haaland. Det har derimot bare vært korte samtaler med sistnevnte, og han tenker å ta en lengre prat med Dortmund-spissen i landslagspausen.

Under pressekonferansen ble Sørloth bedt om å sammenligne egne ferdigheter med Haalands.

– Begge liker å score mål. Det kan alle se. Han liker å løpe bak forsvaret, jeg liker det samme. Vi har nesten lik høyde. Det er ikke så mange forskjeller. Jeg er litt eldre og kanskje mer erfaren, svarte Sørloth.

Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland herjet for Norge mot Nord-Irland. Nå skal de spille i samme liga. Foto: LORRAINE O' SULLIVAN / X01348

Konsentrert om å fullføre sesongen

Sørloth forklarte at det tok litt tid å formalisere overgangen fordi han ønsket å konsentrere seg om å avslutte sesongen i Tyrkia først.

Etter den tyrkiske cupfinalen, der Trabzonspor vant og Sørloth scoret, opprettet partene kontakt med hverandre igjen.

– Jeg var som sagt hundre prosent sikker hele veien. Klubben liker å angripe og jeg liker å score mål. Da passer det bra, sa Sørloth.

Han har tilbrakt den siste tiden i Oslo. Der har han trent på egen hånd. For noen dager siden dro han til Frankfurt for å kunne dra til Leipzig så fort som mulig.

– Mitt første mål er å hjelpe laget

Forrige sesong scoret Sørloth 24 mål for Trabzonspor. Han ønsket ikke å sette seg noen spesifikke mål for denne sesongen.

– Mitt første mål er å hjelpe laget og vinne, det er viktigst. Mål og målgivende er bonus. Forhåpentlig vinner vi, så er resten en bonus, sa Sørloth.

RB Leipzig blir 24-åringens åttende klubb som seniorspiller. På spørsmål om hvorfor han har byttet klubb så hyppig, svarte nordmannen:

– Det er livet til en spiss. Scorer du mye mål, blir klubber interesserte. Scorer du ikke, må du se etter et annet sted for å komme i gang igjen. Det er spesielt for spisser. Forhåpentlig kan jeg slå meg ned og være her en stund.