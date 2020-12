Nybakt pappa Jansrud før den usikre sesongen: – Det beste av to verdener

SOGNSVANN (VG) Kjetil Jansrud (35) leverer bedre fysiske tester enn på lenge og er klar for å gi gass tross en usikker alpinsesong i vente. Attpåtil er han nybakt pappa.

POSITIV: Kjetil Jansrud velger å se muligheter i den kommende, men usikre corona-sesongen i alpinverdenen. Her møtte han VG etter ei treningsøkt på Sognsvann. Foto: Frode Hansen, VG

– Her er det bare å strø på med klisjeene, det er helt fantastisk. Men det jeg først og fremst forstår, er at jeg lever tidenes luksusliv. Før kunne jeg tro livet på samling var stress og med mye å gjøre. Nå har jeg forstått hvordan det er å virkelig ha mye å gjøre. Med et barn der som krever 24 timer med innsats i døgnet, sier Kjetil Jansrud i et møte med VG utenfor Olympiatoppen ved Sognsvann i Oslo.

31. juli kom datteren Frøya til verden. Han er blitt forelder sammen med Benedicte Mortensen. Nå takker han henne for innsatsen så langt, for mens han får ta del i første del av oppdragelsen mellom treningsøktene, vet de at pappa snart skal reise ut for å forhåpentligvis bringe enda flere store idrettsøyeblikk med seg før den nybakte familien skal få all tid, snart.

– Jeg gruer meg til å være borte, men føler meg på et bra sted i livet akkurat nå. Samtidig, hvis jeg ikke var forberedt på å prioritere familie over før, så er det i hvert fall helt tydelig at jeg tar en enkel avgjørelse om å gjøre det dersom det kommer opp noe som krever meg mer på hjemmebane i fremtiden.

Men inntil det skjer holder han fast ved å minst fortsette til OL 2022 i Beijing.

– Etter det får jeg jo sjekke motivasjonen min. Akkurat nå stortrives jeg og føler jeg har det beste fra to verdener.

Dette sa han om papparollen da han møtte VG i Hemsedal i vår:

Høy usikkerhet

Foreløpig har pandemien satt sitt preg på alpinsesongen også. Det begynte med avkuttet vårsesong, før sommeren har blitt brukt i Norge mot normalt med samling for Jansrud og fartslaget i Chile i Sør-Amerika. I høst er det ingen USA-konkurranser i terminlisten. Det har alt gått en måned siden sesongåpningen, og hittil den eneste konkurransen, i Sölden (som Vinstra-gutten sto over).

Jansrud åpner sesongen med storslalåm i franske Val d'Isere 5. desember.

Men hvorvidt det blir verdenscup der, er heller ikke definitivt.

Lagkamerat Alexander Aamodt Kilde er blant dem som har fått påvist coronasmitte. Alpinsporten er ikke skjermet, til tross for strenge regler.

– Du kjenner det er nære når Alex fikk det. Men han var igjen med sponsorer etter Sölden og hadde på det viset mer kontakt med omverdenen enn vi kommer til å ha på renn. Jeg tror det viktigste er at de har prøvd å få til en sesong der det like gjerne ikke kunne blitt noe.

– Det verste er jo egentlig at dersom én på laget får påvist smitte under en verdenscuphelg så får hele laget startnekt. Det blir en sportslig juridisk interessant case for FIS å løse dersom noen er i kampen om utforkuler, eller det store verdenscuptrofeet.

Inntil videre håper han utøverne heller får vist at idretten tar situasjonen på alvor.

– Jeg mener vi har et særskilt ansvar for ikke å bringe smitte tilbake til befolkningen. Vi er jo noen av de få nordmennene som nå arbeider i utlandet.

Alpint-kometen Lucas Braathen hevder Jansrud er særegen:

Sterk som «aldri» før

Kjetil Jansrud har hatt to sesonger som har hatt store svingninger sportslig, fordi han kombinert med tidvis ryggtrøbbel har hatt utfordringer med utstyret. I Åre-VM 2019 slo han tilbake med VM-gull etter en skade i hånden rett før. Og i den mesterskapsløse fjorårssesongen kom høydepunktet i Kitzbühel med seier i super-G.

Nå responderer kroppen svært godt i testene før årets jakt på pallplasser – aller helst i VM i Cortina i februar 2021.

– Jeg har vel egentlig ikke testet så bra i styrkeøvelsene siden jeg var under 20. Så det å runde 30 år og føle man er i toppslag gjør meg positiv til sesongen som helhet.

Han sier det er lett å krisemaksimere når den trygge og gode hverdagen forsvinner. Mens konkurrentene kan trene i mange bakker rundt omkring der de befinner seg i verden, har Norge de to breene Juvassbreen og Folgefonna som alternativ.

– Jeg syns jeg har en bra skiform, men vi har ikke kjørt mot andre nasjoner. Vi aner ikke 100 prosent hvor vi står. Vi er helt blanke og kan få en overraskelse på første utfortrening, eller vi kan få en bekreftelse.

