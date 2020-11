Haaland slo Mbappe-rekord etter ny Champions League-dobbel

(Borussia Dortmund – Club Brugge 3–0) Erling Braut Haaland (20) gjorde som han «alltid» gjorde. To nye mål fra nordmannen sørget for en ny rekordaften.

Med kampens første mål ble han den yngste spilleren gjennom tidene til å nå 15 mål i Champions League. Kylian Mbappe var før kveldens kamp den yngste spilleren som hadde nådd 15 mål, noe han klarte mot nettopp Club Brugge i fjor. Franskmannen var da 20 år, 10 måneder og 2 dager gammel, og måtte se at Haaland forbedret rekorden med et halvt år.

Nordmannen er for øyeblikket 20 år, 4 måneder og 3 dager gammel, og ekstra imponerende er det at han klart det på kun tolv kamper. Tidligere var Roberto Soldado og Ruud van Nistelrooy de som hadde brukt færrest kamper på å nå 15 mål, men de hadde til sammenligning brukt 19 kamper.

Haaland var også den raskeste til å nå ti mål, noe han gjorde på syv kamper - fire kamper raskere enn noen andre.

Det er på sett og vis spesielt mot belgiske lag nordmannen har bøttet inn, med åtte mål på fire kamper i løpet av Champions League-karrieren (to kamper mot Genk og to mot Club Brugge).

Etter fire kamper i gruppespillet står Haaland med seks mål i Champions League, noe som gjør ham til toppscorer. Nordmannen har scoret imponerende 17 mål på 12 kamper i alle turneringer denne sesongen.

DOBBEL: Erling Braut Haaland scorte to mål mot Club Brugge. Han er nå oppe i 16 mål, og snuser dermed på Ole Gunnar Foto: LARS BARON / POOL / Getty Images / POOL

– Vi må som et lag være klare for å stoppe ham, ikke bare én spiller. Han er sterk, rask og hans fremste kvalitet er sulten hans etter mål. Jeg husker at han var misfornøyd etter å ha bommet på ett av åtte skudd under oppvarmingen, sa Club Brugge-manager, Philippe Clement, til UEFA før start.

Likevel skulle det ikke gå mer enn 70 sekunder før Haaland kom til kampens første sjanse, men det harde skuddet fra 18 meter gikk like utenfor målet til Simon Mignolet.

Etter 18 minutter fikk nordmannen en ny mulighet, og denne gang gjorde han ingen feil. Alene med Simon Mignolet så han akkurat den nødvendige luken mellom keeperen og det nærmeste hjørnet. Skuddet snek via stangen og i mål, og sendte Dortmund i føringen.

2–0: Jadon Sancho sendte Borussia Dortmund i pause med en tomålsledelse etter en perlescoring. Foto: Martin Meissner / AP

Hjemmelaget hadde god kontroll gjennom den første omgangen, og i omgangens siste minutt kom kampens store høydepunkt. På et frispark fra rundt 20 meter sendte Jadon Sancho ballen lekkert over muren og rett i krysset. En regelrett drømmescoring fra engelskmannen, som ga hjemmelaget en 2–0-ledelse til pause.

Haaland hadde igjen et par skuddmulighet tidlig i andre omgang, før scoringen kom etter et kvarter av den andre omgangen. Fra offsideposisjon ble han split fri av Club Brugges kaptein Ruud Vormer, og da var ikke nordmannen vond å be. Fra fem-seks meter satte han inn sin andre scoring for dagen, via fingertuppene til Mignolet.

Nordmannen hadde også muligheter til å få sitt tredje for dagen, men måtte «nøye» seg med to mål etter at han ble byttet ut etter 82 minutter.

Med kveldens 3–0-seier topper Borussia Dortmund gruppe F, ett poeng foran Lazio og fem poeng foran Club Brugge. Det gjenstår to kamper i gruppespillet.