Ødegaard kan bli cupmester – ett år etter finalen skulle blitt spilt

Lørdag kan Martin Ødegaard (22) vinne sitt første trofé på merkelig vis. Nordmannen var med på å sende Real Sociedad til cupfinale, men først lørdag – over ett år senere – skal kampen spilles.

JAKTER GULL: Martin Ødegaard fant seg godt til rette i Real Sociedad, og bidro til at klubben tok seg til cupfinalen. Foto: Heiko Junge

Når Martin Ødegaard går i garderoben etter lørdagens Premier League-kamp mellom Arsenal og Liverpool, kan han være minutter unna sin første tittel som profesjonell fotballspiller. For bare én halvtime etter kampstart i London, skal hans tidligere klubb, Real Sociedad, spille cupfinale i Spania over 2000 kilometer unna nordmannens nye hjemmebane. Den finalen kan du se på VG+.

Fjorårets utgave av den spanske cupfinalen skulle opprinnelig spilles 18. april 2020, men innen da hadde coronaviruset begynt å herje Spania. Finalen mellom Real Sociedad og Athletic Club ble utsatt, men lørdag skal de baskiske rivalene endelig gjøre opp om trofeet.

Vinner Ødegaards eks-klubb, blir han historiens første mannlige norske cupmester i spansk fotball. Caroline Graham Hansen gikk til topps med Barcelona i fjorårssesongen.

Ødegaard blir uansett cupmester om «La Real» vinner, siden det kreves minimalt med spilletid for å være kvalifisert som mester. Nordmannen spilte fem kamper på veien mot finalen. Det blir imidlertid opp til klubben å bestemme om han skal få medalje eller ikke, som et bevis på at han var med på bragden.

– Dette er en ekstraordinær situasjon, hvor finalen spilles påfølgende år, og det finnes ikke en bruksanvisning. Det blir opp til Real Sociedad å bestemme hvem som får medalje, og da jeg var kontakt med klubben var de usikre på hvor mange de får til å dele ut, sier ekspert på spansk fotball, Petter Veland, som jobber for Viaplay.

Fakta Ødegaards cupkamper for Real Sociedad Real Sociedad – Espanyol 2–0 (1 assist)

Real Sociedad – Osasuna 3–1 (1 mål, 2 assist)

Real Madrid – Real Sociedad 3–4 (1 mål)

Real Sociedad – Mirandes 2–1 (1 mål)

Mirandes – Real Sociedad 0–1 Les mer

Det vanlige er at klubbene får 40 medaljer å dele ut. De skal fordeles på spillere og ansatte som klubben mener fortjener å få edelt metall.

– Klubben bestemmer, men jeg vil anta at en spiller som var så delaktig med tre mål og tre assist på fem kamper, står foran flere andre i køen, sier Veland.

Diego Llorente (Leeds) og Willian José (Wolves) kan også bli mester på avstand etter å ha meldt overgang til nye klubber.

Ødegaard spilte ikke de to første rundene av cupen, men var likevel sentral i baskernes ferd mot finalen. Nordmannen var blant annet med på å senke klubben som eier ham, Real Madrid, i en kamp hvor han ga Real Sociedad i ledelsen i første omgang.

For Ødegaard eks-klubb er det 33 år siden forrige cuptriumf. Athletic Club har ventet i 36 år.

I januar valgte Ødegaard Arsenal over Real Sociedad når han på nytt skulle på utlån. Det er imidlertid ikke noe vondt blod mellom 22-åringen og gamleklubben som skulle tilsi at de vil straffe ham i medaljeutdelingen.

– Snarere tvert imot. Jeg tipper det er noen høyt oppe i klubben som gir fra seg medaljen sin for at han skal få, sier Veland.

Ødegaard ble også godt likt blant Real Sociedad-fansen, og bidro med syv mål og ni assist i hans ene sesong i klubben. Cupfinalen får han derimot ikke oppleve, uten at Veland tror det plaget den norske landslagskapteinen nevneverdig.

– Jeg tror han trives godt med å spille mot Liverpool. Hadde du spurt ham om han ville byttet med finale, er jeg ikke sikker på om han ville gjort det. Men alle drømmer om å få spille en finale, og det er kjipt å gå glipp av. Det er noe av det største man kan oppleve, mener fotballeksperten.

I fjor ble «La Real» og Athletic enige om å utsette cupfinalen slik at fansen kunne få oppleve den historiske begivenheten fra tribunen. Men heller ikke i år er det tillatt med tilskuere på stadion, da smittetrenden i Spania fremdeles er stigende. Det viser VGs oversikt.

Athletic Club har også tatt seg til finalen av årets utgave av cupen, og går noen hektiske uker i møte. Bare to uker etter lørdagens finale, skal de nemlig spille om samme trofé – denne gangen mot Barcelona.

– Om de vinner begge finalene, vil de sette en historisk presedens med to cupseire på to uker. Det kan bli noen lyse eller mørke uker, sier Veland.

Kampstart i Copa del Rey-finalen er kl. 21.30.

